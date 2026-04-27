Suspendida reunión entre diputados y Contraloría

La reunión agendada entre diputados de la bancada Vamos y el contralor de la República para revisar el polémico cambio de estatus a “licencia sin sueldo” de más de 40 colaboradores de sus despachos nunca se llegó a concretar.

El líder de la bancada, Roberto Zúñiga, manifestó que no les dieron razones para la cancelaciones ni les notificaron de una nueva fecha para la reunión.

“No nos han dicho mayores detalles. Esperamos que la situación que enfrentan nuestros colaboradores se resuelva lo más pronto posible,” declaró el diputado. “Le exigimos al contralor que se les reivindique la situación laboral a nuestros trabajadores, que se les paguen los salarios ya que hay algunos que no cobran desde el 30 de diciembre”, acotó.

Ocho diputados de Vamos denunciaron la semana pasada el cambio a “licencia sin sueldo” de múltiples de sus colaboradores. La Contraloría respondió con un comunicado señalando que se trata de una investigación para verificar el cumplimiento de funciones. Los diputados fueron a la sede de la Contraloría y se acordó la reunión para discutir el tema.

“Nosotros hicimos la solicitud a la Asamblea de que nos enviaran toda la información requerida por la Contraloría para realizar las licencias sin sueldo. No existe ninguna documentación hasta el momento que avale la decisión del contralor de darle licencias sin sueldo por investigación a más de 40 funcionarios. No se ha hecho ningún tipo de verificación en los despachos”, señaló la diputada Yamireliz Chong, cuyos colaboradores también fueron afectados. “A mi despacho no ha llegado absolutamente nadie ni a verificar si el personal está, ni a preguntar por las marcaciones, ni a preguntar por funciones, absolutamente nada. Y la Asamblea nos ha indicado que ellos tampoco han sido informados de una investigación que se haya iniciado por parte de la Contraloría y que tampoco la Asamblea ha solicitado información a Contraloría para que vengan a hacer una investigación”, concluyó.

Por su parte, la diputada Janine Prado advirtió que las investigaciones no deben ser selectivas. “Qué casualidad que a estos ocho diputados de la banca independiente Vamos que nos hemos pronunciado puntualmente en cada una de las circunstancias como la irrupción del contralor ante la Fiscalía Anticorrupción o incluso en su viaje a Brasil a raíz del proyecto de bioetanol y otras circunstancias como la citación en la Asamblea Nacional también”, señaló. Pidió que se respete el debido proceso en la investigación.