Autoridades reconocen dominio del crimen organizado de las cárceles

La ministra Montalvo, también se refirió al proceso de rebaja de pena debido a la lista de candidatos recientemente publicada por el ministerio.Según detalló, el proceso inicia con la publicación de la lista previamente mencionada, integrada por las personas privadas de libertad que cumplen los requisitos para ser consideradas. Esta divulgación busca garantizar transparencia y permitir la participación de víctimas y del Ministerio Público.Tras la publicación, se abre un periodo de dos días para presentar objeciones. En la lista más reciente, que incluía 1.187 candidatos, se registraron cinco objeciones de víctimas y 367 del Ministerio Público. La ministra precisó que solo se toman en cuenta las objeciones con fundamento, es decir, aquellas que explican las razones específicas para oponerse a la medida.'Las que tienen fundamento son las que se atienden. Objeciones generales como ‘no me gusta que le den rebaja a nadie’ no se consideran', indicó.Posteriormente, la lista pasa por la revisión de todos los estamentos de seguridad, que aportan observaciones adicionales. Montalvo insistió en que el proceso no se realiza al azar y que la lista se convierte en oficial únicamente cuando es firmada por el presidente de la República y publicada en la Gaceta Oficial.