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Autoridades reconocen dominio del crimen organizado de las cárceles

Autoridades reconocen dominio del crimen organizado de las cárceles
Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 28/04/2026 00:00
Ocho armas decomisadas, drones detectados y visitas suspendidas es parte del balance del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional tras homicidio en La Joya

El asesinato ocurrido en los pabellones 1 y 2 del Centro Penitenciario La Joya expuso con crudeza el avance del crimen organizado tras las rejas. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que el hecho confirma el fortalecimiento de estas redes dentro del sistema penitenciario, mientras la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que las estructuras delictivas “han escalado y perfeccionado” sus operaciones, derivando en la violencia registrada la semana pasada en el penal.

“Por supuesto que tiene que ver con el crimen organizado. Las pandillas también están en las cárceles. Las estructuras criminales no solo están fuera, están dentro; hay cabecillas que pueden ordenar este tipo de asesinatos y tumbes”, afirmó este lunes durante una conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Gobierno (Mingob) para conocer el estado actual del Sistema Penitenciario.

Fernández sostuvo que la institución mantiene operativos a nivel nacional para reforzar la seguridad ciudadana y evitar que este tipo de hechos impacte la vida diaria de la población.

“Estamos trabajando con todos los elementos y cada una de las unidades a nivel nacional para fortalecer esa seguridad ciudadana y garantizar a las comunidades que este incidente no afectará directamente su diario vivir”, añadió.

Sin embargo, Fernández reconoció que flagelos como el de La Joya afectan otras cárceles como el centro penitenciario Nueva Esperanza en Colón, donde se ha llegado a detectar la incursión de drones por parte del crimen organizado.

El director de la Policía señaló el caso de hace un mes y medio, en el cual una persona dentro de este penal falleció por rescatar paquetes que estaban llegando al centro por medio de un dron.

Por su parte, Montalvo confirmó que la víctima del incidente en los pabellones 1 y 2 de La Joya era un privado de libertad que coincidencialmente figuraba en la lista de rebaja de pena.

“Se trató de una situación muy puntual dirigida contra esta persona dentro del sistema penitenciario, lo que requirió la intervención de la Policía. El privado de libertad se encontraba realizando labores de mensajería, como lo había hecho durante años, cuando se produjo el hecho que posteriormente fue controlado”, explicó.

Montalvo aclaró además que el recluso ya había recibido reconocimiento de tiempo cumplido por parte del Órgano Judicial, que le había acreditado 5.135,5 días de condena.

Sin visitas hasta nuevo aviso

El enfrentamiento armado que tuvo lugar la semana pasada en el centro penitenciario dejó un fallecido y al menos tres heridos, lo que obligó a la intervención de fuerzas especiales, la Unidad de Control de Multitudes y la Policía Penitenciaria.

Durante el operativo se decomisaron ocho armas de fuego dentro del penal y se ubicó al presunto responsable del homicidio.

En medio de las investigaciones, la Dirección General del Sistema Penitenciario suspendió temporalmente las visitas presenciales hasta el día de hoy en La Joya, Centro Penitenciario La Joyita y Centro Penitenciario La Nueva Joya como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de privados de libertad, personal penitenciario y visitantes.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa Montalvo fue específica en que todavía no hay fecha para levantar esta medida debido a que no se ha normalizado la situación dentro de La Joya.

”¿Hasta cuando va estar el tema del permiso? Hasta que volvamos a tener el control de esa cárcel, cuando volvamos a tener el orden, porque yo creo que se les está dando muchas oportunidades en esta administración para nosotros tener que vivir un momento como este”, explicó la ministra.

De acuerdo a la titular del Mingob, los privados de libertad debene entender que quienes cometan actos delictivos tanto quienes conozcan de este tipo de acciones pero callen forman parte del problema.

Rebajas de pena

La ministra Montalvo, también se refirió al proceso de rebaja de pena debido a la lista de candidatos recientemente publicada por el ministerio.

Según detalló, el proceso inicia con la publicación de la lista previamente mencionada, integrada por las personas privadas de libertad que cumplen los requisitos para ser consideradas. Esta divulgación busca garantizar transparencia y permitir la participación de víctimas y del Ministerio Público.

Tras la publicación, se abre un periodo de dos días para presentar objeciones. En la lista más reciente, que incluía 1.187 candidatos, se registraron cinco objeciones de víctimas y 367 del Ministerio Público. La ministra precisó que solo se toman en cuenta las objeciones con fundamento, es decir, aquellas que explican las razones específicas para oponerse a la medida.

“Las que tienen fundamento son las que se atienden. Objeciones generales como ‘no me gusta que le den rebaja a nadie’ no se consideran”, indicó.

Posteriormente, la lista pasa por la revisión de todos los estamentos de seguridad, que aportan observaciones adicionales. Montalvo insistió en que el proceso no se realiza al azar y que la lista se convierte en oficial únicamente cuando es firmada por el presidente de la República y publicada en la Gaceta Oficial.

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