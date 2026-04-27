Autoridades reconocen dominio del crimen organizado de las cárceles

El asesinato ocurrido en los pabellones 1 y 2 del Centro Penitenciario La Joya expuso con crudeza el avance del crimen organizado tras las rejas. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que el hecho confirma el fortalecimiento de estas redes dentro del sistema penitenciario, mientras la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que las estructuras delictivas “han escalado y perfeccionado” sus operaciones, derivando en la violencia registrada la semana pasada en el penal.

“Por supuesto que tiene que ver con el crimen organizado. Las pandillas también están en las cárceles. Las estructuras criminales no solo están fuera, están dentro; hay cabecillas que pueden ordenar este tipo de asesinatos y tumbes”, afirmó este lunes durante una conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Gobierno (Mingob) para conocer el estado actual del Sistema Penitenciario.

Fernández sostuvo que la institución mantiene operativos a nivel nacional para reforzar la seguridad ciudadana y evitar que este tipo de hechos impacte la vida diaria de la población.

“Estamos trabajando con todos los elementos y cada una de las unidades a nivel nacional para fortalecer esa seguridad ciudadana y garantizar a las comunidades que este incidente no afectará directamente su diario vivir”, añadió.

Sin embargo, Fernández reconoció que flagelos como el de La Joya afectan otras cárceles como el centro penitenciario Nueva Esperanza en Colón, donde se ha llegado a detectar la incursión de drones por parte del crimen organizado.

El director de la Policía señaló el caso de hace un mes y medio, en el cual una persona dentro de este penal falleció por rescatar paquetes que estaban llegando al centro por medio de un dron.

Por su parte, Montalvo confirmó que la víctima del incidente en los pabellones 1 y 2 de La Joya era un privado de libertad que coincidencialmente figuraba en la lista de rebaja de pena.

“Se trató de una situación muy puntual dirigida contra esta persona dentro del sistema penitenciario, lo que requirió la intervención de la Policía. El privado de libertad se encontraba realizando labores de mensajería, como lo había hecho durante años, cuando se produjo el hecho que posteriormente fue controlado”, explicó.

Montalvo aclaró además que el recluso ya había recibido reconocimiento de tiempo cumplido por parte del Órgano Judicial, que le había acreditado 5.135,5 días de condena.