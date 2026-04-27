Revelaciones de nexos con el poder frenan debate de bioetanol

La discusión del proyecto de ley del bioetanol como mezcla obligatoria en la gasolina fue suspendida el mismo día en que este diario publicó una investigación de los nexos de los ingenios interesados con la actual administración gubernamental. Según informó la presidencia del Legislativo fue para que “la población sepa realmente en qué consiste el tema”.

El reportaje “Azúcar y poder: cuando una ley de bioetanol se debate entre beneficiar al agro o a una élite”, publicado el 27 de abril, generó cuestionamientos sobre un negocio diseñado para “un grupo”, orientado a favorecer el “círculo cero” del presidente José Raúl Mulino, según críticos. En medio del debate, también se han señalado posibles conflictos de interés y la necesidad de constancias de impedimento de funcionarios de la actual administración, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el contralor, Anel Flores.

“El presidente ha manifestado que no tiene favoritismos dentro de su ‘círculo cero’; hoy parece todo lo contrario, tras la publicación que ustedes hicieron sobre quiénes forman parte de las juntas directivas de los ingenios y que, además, están dentro del gobierno”, dijo la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes.

“Estamos ante un traje a la medida diseñado para garantizar un mercado cautivo y un monopolio a unos cuantos grupos económicos. El hecho de que el Contralor y otros actores de poder repentinamente muestren un interés tan marcado en esto, nos obliga a levantar enormes banderas rojas”, dijo Luis Duke, de la misma coalición

“Es un negocio hecho para beneficiar a un grupo”, señaló, por su parte, Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

“Deben hacerse reformas integrales a los sistemas, entre comillas democráticos, corporativos, gubernamentales, que permiten que este tipo de de incidencias”, dijo Giovani Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu).

Sin contar las decenas de comentarios en redes sociales que apuntaron a un beneficio de unos cuantos y que nadie respondería por los posibles daños de los vehículos, de aprobarse la iniciativa legislativa.

La Estrella de Panamá reveló que Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, es hermano de uno de los directores de la Compañía Azucarera La Estrella (Calesa) y el asesor del presidente José Raúl Mulino, Aníbal Galindo, es directivo de la misma.

Mientras que el ingenio Azucarero La Victoria de Veraguas, S.A., fue presidido hasta 2015 por el expresidente Ricardo Martinelli, empresa que ahora lidera su esposa Marta Linares.

El ingenio La Victoria ya había manifestado su interés en desarrollar una planta de bioetanol, en 2014, según los registros de evaluación ambiental del Minsterio de Ambiente, cuando el entonces exmandatario Martinelli promovía la legislación.

Mientras que Central Azucarero de Alanje, S.A. (Cadasa) tuvo como director a Anel H. Flores hasta 2024 y hoy lo preside su hermano Alejandro.