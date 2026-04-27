Antonio Tercero habla sobre sus planes como futuro director del Idaan

La Asamblea Nacional recomendó este lunes 27 de abril ratificar a Antonio Manuel Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Tercero, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), compareció por más de cuatro horas ante la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional respondiendo interrogantes de diputados.

La Comisión votó para recomendar su ratificación ante el pleno con ocho votos a favor y cero en contra. Al terminal, Tercero se dirigió a los medios de comunicación.

“Lo más prioritario es dotar de recursos al personal y sobre todo la valoración de todas las potabilizadoras para poder subir esos caudales, inyectar agua a la red y poder que el agua le llegue a más personas”, manifestó Tercero.

Una de las prioridades será atender la situación actual en Azuero, que lleva meses sin agua potable.

“Nosotros ya estamos realizando los trabajos en la toma de agua de la potabilizadora Rufina Alfaro, que consistieron en la mejora del dique, en un drenado de los sedimentos, que por décadas no se habían drenado y eso va a ayudar mucho a aumentar el caudal y que la planta pueda trabajar mejor, aunque lo que se está esperando allí es una rehabilitación de esa planta. Adicional a eso, vamos a estudiar el tema de la filtración, de la presencia de nemátodos. También en la potabilizadora Roberto Reina”, manifestó. “Nosotros vamos a entrar a valorar ambas contrataciones, en qué estatus se encuentra y qué podemos hacer como obras prioritarias”.

El diputado Manuel Cohen, habló sobre las expectativas que tienen en Chitré del nuevo director. “Yo confío que lo va a lograr, siempre y cuando se rodee de profesionales que lo ayuden a hacer el trabajo. Yo he visto que en el Idaan hay algunos funcionarios que más están por generar un problema adicional que por resolver el problema. Y me he ofrecido en lo que yo pueda ayudar para que este problema se resuelva. No es solo Azuero, amigo. Es un problema nacional. Aquí muchas regiones del país tienen problemas de agua y eso hay que resolverlo”, enfatizó.

El director designado apuntó que entre sus prioridades estará ejecutar el presupuesto asignado y revisar las contrataciones. No descartó hacer auditorías a la contratación de carros cisternas, ni revisiones internas de personas, aunque manifestó que primero debe entrar a la institución, informarse y que cualquier decisión será apegada a la ley.

La discusión pasó al pleno de la Asamblea Nacional que al cierre de esta edición aún no ha emitido su voto aunque se espera cuente con los votos para ser ratificado.