PedidosYa responde al paro: ‘Quienes lo lideran no son repartidores activos’

Tras dos semanas de paralización iniciada el pasado 13 de abril de 2026 por un grupo de motorizados vinculados a plataformas de entrega, la empresa PedidosYa se pronuncia sobre el hecho. En entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, Patricia González, gerente de la operación en el país, fija por primera vez la postura oficial de la compañía frente al conflicto, en medio de un escenario marcado por tensiones, versiones encontradas y denuncias cruzadas.

¿Qué nivel de afectación real ha tenido la operación desde el 13 de abril: porcentaje de pedidos no cubiertos o retrasos registrados?

La mayor afectación se concentró en los primeros días posteriores al ajuste, lo cual es natural y esperable en cualquier proceso de cambio. A la fecha, la operación se está normalizando día a día y la demanda de pedidos por parte de los usuarios se mantiene. Panamá es un país de libre mercado: un numero de los repartidores independientes ha continuado prestando el servicio y han comprobado que el nuevo esquema les resulta más beneficioso. Nuestro foco hoy está en seguir mejorando la experiencia de usuarios, comercios y repartidores.

¿Cuántos repartidores activos han dejado de operar por el paro y en qué zonas se concentra la mayor afectación

Zonas como La Chorrera, Albrook, Brisas del Golf y todo el interior del país operan con normalidad. En la zona centro de la capital persisten algunas afectaciones puntuales a raíz de la violencia de quienes están liderando el paro, pero la tendencia es de recuperación sostenida día a día. Es importante señalar que quienes están liderando el llamado paro no son repartidores activos que presten servicio a través de la plataforma, no hay un contrato comercial entre la empresa y ellos y no entendemos cual puede ser su motivación para estar desinformando, coaccionando la libertad de quienes prestar el servicio y generando confusión en la ciudad.

¿Cuánto tiempo puede sostener PedidosYa esta situación sin hacer ajustes al modelo actual?

Queremos ser claros en dos puntos. Jurídicamente no existe una “huelga”, porque no existe una relación laboral. Los repartidores son prestadores de servicios independientes vinculados por un Contrato de Prestación de Servicios. Lo que se observa es una manifestación de un grupo minoritario que, además, en su mayoría no presta servicios activos en la plataforma. El nuevo esquema fue comunicado cumpliendo con las obligaciones contractuales y no está contemplado ningún cambio adicional a lo ya informado por los canales oficiales. Esperamos que esta situación concluya lo antes posible, a medida que más repartidores comprueben en la calle los beneficios del nuevo modelo. Ya estamos viendo la operación normalizada, cada día son más los repartidores que se conectan con normalidad.

¿La empresa está perdiendo comercios aliados o usuarios a raíz del paro? ¿Tienen cifras o proyecciones?

Los comercios aliados han sido informados de la situación de manera directa y a través de nuestros canales oficiales, lo que nos ha permitido responder sus consultas y brindarles tranquilidad. Nuestra relación con ellos es de largo plazo y se sustenta en años de trabajo conjunto.La demanda de los usuarios se mantiene firme y la plataforma continúa operando. PedidosYa reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en Panamá, impulsando a los comercios locales y generando oportunidades reales de ingreso para miles de repartidores independientes en todo el país.

¿Han iniciado ya conversaciones formales con los voceros de los motorizados?

Las personas que públicamente se han presentado como “voceros” no prestan servicios activos a través de la plataforma y, por lo tanto, no tienen legitimidad para hablar por quienes sí operan con PedidosYa. En esas condiciones, no existe una contraparte con la cual pueda establecerse un diálogo serio. PedidosYa mantiene una comunicación directa, transparente y de primera mano con los repartidores a través de sus canales oficiales. Sin perjuicio de lo anterior, es motivo de preocupación que se hayan reportado conductas de presión, amenaza e intimidación contra repartidores que libremente han decidido seguir prestando el servicio.

¿Qué condiciones mínimas pone la empresa sobre la mesa para considerar levantar el paro? ¿Está PedidosYa dispuesta a negociar una tarifa mínima por pedido o eso está completamente descartado?

Para que el lector entienda con claridad lo que cambió, lo resumimos así: antes, la ganancia del repartidor no consideraba la distancia de ir a buscar el pedido, y por ende el tiempo dedicado; casi todo el pago se concentraba al final del recorrido, por lo que muchas veces se perdía tiempo sin generar ingresos. Con el nuevo esquema, se reconoce el esfuerzo desde el primer minuto ya que se paga adicional por desde ir al punto de retiro, por hacer el retiro, por el trayecto hasta la entrega y además se suman incentivos por grupo, publicidad y multiplicadores según zona y hora del día. Esto puede hacer que un repartidor pueda generar por hora mucho más que antes. El resultado es que, aunque el pago individual por pedido pueda parecer ligeramente distinto a simple vista, el repartidor gana más por hora porque hace más entregas en menos tiempo, reduce los tiempos “muertos” sin ingresos y tiene más oportunidades de generar ganancia en cada tramo del recorrido. En los ejemplos de operación real, el ingreso por hora crece entre un 20% y 50% en todos los grupos. No se está pagando menos: se está pagando mejor distribuido y de forma más eficiente, premiando el tiempo real de trabajo. Bien utilizado, este modelo de economía de escala permite a cada repartidor aumentar sus ingresos diarios. Importante aclaración, PedidosYa no es parte de ninguna mesa de negociación, entre otras razones porque —como se explicó— no existen interlocutores legitimados. Las tarifas están definidas en el Contrato de Prestación de Servicios y son, por naturaleza, dinámicas: se adaptan a variables reales del mercado como distancia, tiempo y demanda. Ese es el funcionamiento propio de una economía de libre mercado y de un modelo de economía de escala.

Desde la perspectiva de la empresa, ¿qué resultado concreto debería salir de este conflicto? ¿Qué tendría que pasar —en términos específicos— para que ustedes consideren que la situación está resuelta?

El resultado esperado es que se les permita a los repartidores independientes que tienen un Contrato de Prestación de Servicios con la plataforma a seguir llevando a cabo sus actividades y se les exhorta a quienes han sido mal informados que prueben el nuevo esquema en su operación diaria y comprueben, como ya lo ha hecho la gran mayoría, que en promedio pueden obtener un aumento en sus ganancias diarias en función de su nivel de actividad. La situación se considerará plenamente normalizada cuando cese toda forma de presión, amenaza o intimidación contra quienes libremente deciden seguir prestando el servicio, y cuando cada repartidor pueda decidir con tranquilidad si se conecta o no, sin coacción de terceros. En cuanto a la operación, cada día mejoramos sustancialmente para llegar a niveles normales muy pronto.

Si el paro se extiende o se intensifica, ¿la empresa contempla cambiar nuevamente el esquema de pagos o tomar medidas contra cuentas inactivas?