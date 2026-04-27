PedidosYa responde al paro: ‘Quienes lo lideran no son repartidores activos’

La mayor afectación se concentró en los primeros días posteriores al ajuste, lo cual es natural y esperable en cualquier proceso de cambio. A la fecha, la operación se está normalizando día a día y la demanda de pedidos por parte de los usuarios se mantiene. Panamá es un país de libre mercado: un numero de los repartidores independientes ha continuado prestando el servicio y han comprobado que el nuevo esquema les resulta más beneficioso. Nuestro foco hoy está en seguir mejorando la experiencia de usuarios, comercios y repartidores.