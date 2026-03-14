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Estados Unidos vuelve a izar su bandera en Venezuela tras siete años de ruptura diplomática

La bandera de Estados Unidos regresa a su embajada en Caracas después de siete años
La bandera de Estados Unidos regresa a su embajada en Caracas después de siete años | Embajada de los EE.UU., Venezuela
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/03/2026 14:12
Siete años después, la bandera estadounidense volvió a ondear en la embajada de Estados Unidos en Caracas tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

La bandera de Estados Unidos fue izada este sábado en su embajada en Caracas, marcando el regreso de la representación diplomática estadounidense en Venezuela tras siete años de ruptura de relaciones.

El acto ocurre diez días después de que ambos países acordaran restablecer vínculos diplomáticos y consulares. La ruptura se produjo en enero de 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones con Washington luego de que Estados Unidos reconociera al entonces jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino del país.

El pasado 5 de marzo, Estados Unidos y el gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez acordaron retomar relaciones diplomáticas, tras la captura de Maduro el 3 de enero.

“En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada. Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela..”, expresó la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, en un mensaje publicado en la red social X.

La bandera había sido retirada de la embajada el 14 de marzo de 2019. Dogu señaló que el gesto simboliza “una nueva era” en las relaciones entre ambos países.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump y la administración interina venezolana han firmado desde enero acuerdos energéticos y mineros que buscan abrir esos sectores a la inversión privada, modificando el modelo estatista impulsado durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

El gobierno interino también ha solicitado el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre el sector petrolero y otras actividades económicas. Por su parte, Washington ha flexibilizado algunas medidas tras la captura de Maduro, mientras Caracas anunció una amnistía para presos políticos en medio de la presión diplomática.

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