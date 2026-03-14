Estados Unidos vuelve a izar su bandera en Venezuela tras siete años de ruptura diplomática

La bandera había sido retirada de la embajada el 14 de marzo de 2019. Dogu señaló que el gesto simboliza 'una nueva era' en las relaciones entre ambos países.En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump y la administración interina venezolana han firmado desde enero acuerdos energéticos y mineros que buscan abrir esos sectores a la inversión privada, modificando el modelo estatista impulsado durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez.El gobierno interino también ha solicitado el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre el sector petrolero y otras actividades económicas. Por su parte, Washington ha flexibilizado algunas medidas tras la captura de Maduro, mientras Caracas anunció una amnistía para presos políticos en medio de la presión diplomática.