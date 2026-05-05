Rodrigo Mudrovitsch: ‘Este es el año de la democracia en la Corte Interamericana’

Aquí en Panamá hay una ley de cuidado. Es un Estado que ya tiene una política puesta y la Corte divide el derecho a cuidado en tres derechos: derecho a cuidar, derecho a ser cuidado y al autocuidado. Eso genera múltiples obligaciones, pero lo más importante en mi mirada personal es visibilizar la cuestión porque hay toda una economía invisible del derecho cuidado que muchos dan por presupuesto y cuando uno pone la cuestión en la sala se empieza a mirar los problemas y cómo el Estado tiene que actuar, cómo la sociedad tiene que actuar para que no sea una cosa solamente de las mujeres. Es una obligación compartida. Esto es un cambio incluso cultural, comprender que las obligaciones de cuidado son obligaciones no solamente de las mujeres, pero de todos, incluso de los estados.