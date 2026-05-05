Herrera: su apuesta para el 2029 y habla de la planilla de la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional y actual presidente del Partido Panameñista, Jorge Herrera, comenzó a trazar públicamente una ruta política que mira más allá del Legislativo y se proyecta hacia las elecciones de 2029.

En una extensa entrevista concedida a Radio Panamá, el diputado coclesano dejó claro que una de sus principales metas es devolver a su colectivo a la Presidencia de la República, en medio de un escenario político marcado por el desgaste de los partidos tradicionales, el avance de movimientos independientes y las crecientes demandas ciudadanas por reformas institucionales.

“Mi enfoque es llevar a mi partido a hacer gobierno en el 2029”, afirmó Herrera durante la conversación, en la que abordó no solo el balance de su gestión al frente de la Asamblea, sino también los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta el país.

Aunque evitó confirmar aspiraciones presidenciales personales, sí reconoció que el Partido Panameñista necesita reorganizarse, reconectar con la población y demostrar que todavía puede representar una opción de gobierno viable.

“Yo soy una persona que crea puentes”, expresó al describir su estilo político.

Sin embargo, la conversación también evidenció que el diputado panameñista busca construir un perfil político nacional más allá de la administración parlamentaria. A lo largo de la entrevista mezcló temas legislativos con mensajes sobre empleo, desarrollo regional, descentralización, reformas institucionales y reactivación económica, elementos que empiezan a configurar un discurso político de alcance nacional.

Uno de los temas que ocupó buena parte del diálogo fue la situación económica y laboral del país. Herrera sostuvo que Panamá necesita concentrarse en generar empleos y evitar confrontaciones políticas estériles.

“El país no quiere confrontación; quiere respuestas”, repitió en varias ocasiones.

En esa línea defendió proyectos vinculados al desarrollo económico en el interior del país y mencionó iniciativas relacionadas con zonas económicas especiales, formación técnica y atracción de inversiones.

El dirigente panameñista habló ampliamente sobre Aguadulce, distrito al que representa políticamente desde hace años, y explicó que existen conversaciones para atraer empresas vinculadas a energía, logística y tecnología. También planteó la necesidad de fortalecer carreras técnicas para facilitar la inserción laboral de jóvenes.

Herrera vinculó ese enfoque económico con el debate sobre el bioetanol, uno de los temas legislativos que más controversia generó durante los últimos meses.

El diputado defendió el proyecto relacionado con la mezcla de etanol en combustibles y aseguró que la discusión pública estuvo marcada por campañas de desinformación y temor sobre supuestos daños a vehículos.

Según explicó, la iniciativa podía convertirse en una fuente importante de empleo para provincias centrales y regiones vinculadas a la producción cañera.

“Hay 60 países que usan etanol y no tienen problema”, afirmó.

Herrera recordó que la ley relacionada con el bioetanol ya había sido aprobada años atrás y que la discusión reciente surgió alrededor de su reglamentación e implementación. Sin embargo, reconoció que el rechazo ciudadano y el ruido político llevaron a suspender temporalmente el debate para revisar algunos artículos.

A su juicio, el país necesita discutir estos temas desde una perspectiva económica y no únicamente política.

Otro punto relevante de la entrevista fue la discusión sobre una posible reforma constitucional. Herrera reconoció que Panamá necesita modificar su Constitución y modernizar parte de sus instituciones, aunque sostuvo que cualquier cambio debe construirse mediante consenso político y participación ciudadana.

“Hay que hacer reformas en la Constitución”, expresó al ser consultado sobre la propuesta de una constituyente impulsada desde distintos sectores políticos y jurídicos.

El diputado evitó profundizar sobre el mecanismo específico para impulsar esos cambios, pero sí admitió que existe una creciente presión ciudadana por transformar estructuras institucionales y mejorar el funcionamiento del Estado.

La entrevista también estuvo marcada por preguntas sobre las auditorías y revisiones impulsadas por la Contraloría General de la República dentro de la Asamblea Nacional, particularmente en torno al manejo de planillas legislativas.

Herrera reconoció que el tema afectó políticamente su gestión y aseguró que los cuestionamientos alrededor de las planillas se convirtieron en uno de los momentos más difíciles de su administración legislativa.

“Eso fue un tema político que se dio en el mes de diciembre”, afirmó durante la entrevista, al referirse a las críticas y auditorías relacionadas con nombramientos y pagos dentro de la Asamblea.

El presidente del Legislativo sostuvo que gran parte de los señalamientos se concentraron en estructuras administrativas heredadas de años anteriores y defendió que muchos funcionarios sí cumplen funciones dentro de la institución.

Según explicó, parte del problema gira alrededor de funcionarios permanentes y transitorios cuyos pagos, contratos o renovaciones dependen de procesos administrativos internos y disponibilidad presupuestaria.

También reveló que la Asamblea se mantiene a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la ley de carrera legislativa, normativa que incorporó a numerosos funcionarios dentro de un régimen especial de estabilidad.

“Estamos esperando fallo de la Corte Suprema”, señaló.

Herrera explicó que ese fallo podría definir futuras decisiones administrativas dentro del Legislativo y tener impacto sobre la estructura laboral de la Asamblea.