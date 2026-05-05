El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, informó que el gremio se encuentra en proceso de revisión del proyecto de ley sobre sustancia económica, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y que será discutido el 11 de mayo. Berguido explicó que el proyecto será compartido con todos los bancos miembros de la asociación para que generen sus comentarios y observaciones, los cuales serán remitidos oportunamente al ministro y a la Asamblea. Señaló que la ABP participará en el proceso de debate, ya sea de manera directa o mediante un escrito formal. Además, subrayó que, por el momento, prefiere no emitir una opinión definitiva sobre la iniciativa, dado que el gremio está en proceso de entender el contenido de la ley y sus posibles impactos: “Este proyecto requiere ser estudiado con mayor detenimiento antes de opinar”, puntualizó.

Respaldo

Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), también reaccionó y destacó que la iniciativa es “necesaria para el país” y resaltó el diálogo sostenido por el MEF con los gremios empresariales sobre aspectos clave como el concepto de multinacional, la definición de sustancia económica y los impuestos aplicables. Subrayó que “la norma debe alinearse con los parámetros de la Unión Europea (UE), pero también responder a las necesidades locales: La UE establece principios básicos, pero corresponde al país definir los detalles de la normativa”. El economista Erick Molino, por su parte, enfatizó que la permanencia de Panamá en la lista de paraísos fiscales ha sido un obstáculo para atraer inversión extranjera directa. Explicó que el reto está en elevar los estándares internacionales sin perder de vista el principio de territorialidad, evitando que se utilice como excusa para crear estructuras sin operaciones reales. “La sustancia económica debe demostrarse con presencia física, contratación de personal y generación de valor agregado, no como un mecanismo de evasión fiscal”, afirmó. Molino agregó que la aprobación de la ley permitirá al país avanzar hacia la incorporación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y mejorar su reputación internacional.

Defensa

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, defendió la urgencia de aprobar el proyecto de ley de sustancia económica, asegurando que, lejos de perjudicar al sector empresarial, la normativa busca eliminar sanciones internacionales y reducir costos operativos para las empresas establecidas en el país. Durante su intervención en la inauguración del II Foro de Cavex, Chapman explicó que la ley responde a una solicitud directa de las propias multinacionales. “Las que están presentes y las que quieren venir a Panamá han pedido que el país emita una legislación de esta índole”, afirmó el titular delMEF, reconociendo que el país llega con retraso a esta regulación global. El concepto de sustancia económica busca que las sociedades jurídicas operando en Panamá demuestren una presencia real. Según el ministro, esto implica contar con una estructura física, aunque sea pequeña, generar empleos locales, reportar gastos operativos reales en el país. “Lo que se busca es que las empresas no sean solo de papel”, enfatizó. Sobre el impuesto del 15% propuesto para empresas que no demuestren dicha sustancia, Chapman aclaró que es un estándar global que incentivará a las sociedades a realizar inversiones tangibles en territorio panameño para cumplir con los requisitos.

Listas

Uno de los objetivos primordiales es la salida de Panamá de las listas de la Unión Europea. Chapman detalló que los organismos europeos realizan revisiones en octubre y febrero. “Lo ideal sería que en la revisión de octubre logremos salir de esa lista. Si no lo logramos en octubre, estoy muy confiado de que sería a más tardar en febrero”, vaticinó el ministro, aunque advirtió sobre la lentitud burocrática de los organismos internacionales. Chapman señaló que en estas negociaciones la territorialidad fiscal de Panamá es un punto “no negociable”.

Panamá se consolidó como escenario clave para el debate sobre inversión extranjera y migración durante el II Foro CAVEX, encuentro que reunió en ciudad de Panamá a autoridades, organismos internacionales y representantes del empresariado venezolano en la región. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el oficial regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Julio Crocchi, y el presidente de CAVEX, Orlando Soto, coincidieron en que la confianza, la integración y el compromiso del sector privado son pilares para el desarrollo sostenible de América Latina. Chapman subrayó que la estrategia económica panameña se fundamenta en la estabilidad fiscal y en la credibilidad institucional. “La receta son tres palabras: confianza, confianza, confianza. Sin eso todo lo demás es un cuento”, afirmó. El ministro destacó que Panamá redujo su déficit fiscal del 6.3% del PIB en 2021 al 3.6% en 2025, lo que ha fortalecido la confianza de los mercados internacionales y permitido que el país se posicione como un “puerto seguro” para la inversión. Recordó que Panamá cuenta con ventajas estructurales únicas en la región: dolarización plena desde 1904, un sistema bancario sólido y diversificado, y una ubicación estratégica que conecta continentes. Para Chapman, estas condiciones han convertido al país en un hub logístico y financiero de excelencia, con capacidad para atraer sedes regionales de multinacionales y fomentar sectores de alto valor agregado como semiconductores, dispositivos médicos, industria farmacéutica y economía digital. El titular de economía invitó a los empresarios venezolanos y latinoamericanos a aprovechar estas oportunidades, destacando que la inversión extranjera no solo fortalece la competitividad, sino que también genera empleo y bienestar. “Inviertan en nuestro país, inviertan en nuestra región y caminemos juntos hacia una visión compartida de progreso, prosperidad y desarrollo humano”, contó. El regional de la OIM, por su parte, resaltó que la migración debe ser entendida como un motor de desarrollo. “Venimos creyendo en CAVEX desde hace más de cuatro años y en la migración como un motor de desarrollo, que hoy se hace carne en este encuentro regional con más de 13 cámaras presentes”, señaló. Crocchi recordó que los estudios de impacto realizados por la OIM demuestran que la migración, cuando es segura, ordenada y regular, aporta al crecimiento económico de los países de acogida. Destacó el programa de regularización migratoria impulsado por Panamá, que facilita la integración social y económica de los migrantes, permitiéndoles pagar impuestos, acceder a créditos y contribuir al sistema productivo. “Un migrante regularizado no solo accede a derechos, sino que aporta mucho más al país donde vive”, afirmó el regional de la OIM. El representante de la OIM también advirtió sobre el desafío demográfico que enfrenta la región, con una baja natalidad que amenaza la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En ese contexto, la migración se convierte en un factor clave para mantener la fuerza laboral activa y apoyar el crecimiento económico. Además, destacó el acompañamiento de la OIM a pequeñas y medianas empresas en ferias internacionales, como Expo Commerce en Panamá y Expo Cruz en Bolivia, para fortalecer su integración en cadenas de valor globales. El presidente de CAVEX, puso en relieve la resiliencia y el aporte del empresariado venezolano en la región. “Esta es una historia de trabajo, de inversión y de generación de empleo. Hemos invertido cerca de $1,900 millones en Panamá, generando más de 40,000 empleos directos y aportando más de $203 millones al fisco”, afirmó. Soto destacó que el capital venezolano llegó para quedarse y que las más de 5,500 empresas establecidas en Panamá en sectores como banca, seguros, construcción, tecnología y logística son prueba de ello. “No se trata de capitales golondrina. Llegamos para formar capital humano, para integrarnos y para construir familia. El desarrollo económico debe buscar un beneficio humano, y en CAVEX estamos comprometidos con eso”, señaló. El dirigente empresarial también subrayó la necesidad de que el sector privado participe activamente en el diálogo sobre transparencia y digitalización de trámites, para garantizar que Panamá siga siendo un destino atractivo para la inversión. “Tenemos que ser los mejores vendedores de Panamá, pero la mejor forma de hacerlo es exigir transparencia y reglas claras”, informó Soto. Soto recordó que la inversión venezolana no solo ha tenido impacto en Panamá, sino también en otros países de la región, como Aruba, donde se han invertido $1,100 millones, y República Dominicana, con $550 millones. Además, expresó confianza en que parte de ese capital pueda reinvertirse en Venezuela en la medida en que se generen condiciones institucionales de credibilidad y transparencia.

Carlos Berguido Presidente ejecutivo de la ABP Este proyecto requiere ser estudiado con mayor detenimiento antes de opinar”,

Giulia de Sanctis Presidenta de Apede La norma debe alinearse con los parámetros de la Unión Europea (UE), pero también responder a las necesidades locales”,