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Economía

Sector bananero se reactiva y programas laborales suman más de 84 mil contratos en 2026

Tras las protestas en Bocas del Toro y el cierre de Chiquita, las exportaciones de banano cayeron al 7.5% al cierre de 2025.
Tras las protestas en Bocas del Toro y el cierre de Chiquita, las exportaciones de banano cayeron al 7.5% al cierre de 2025. Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/05/2026 00:00
Tras estos resultados, el Gobierno busca no solo recuperar su capacidad productiva y exportadora, sino también fortalecer la estabilidad del mercado laboral y abrir nuevas posibilidades para las generaciones que se incorporan al mundo del trabajo

La recuperación del sector bananero en la provincia de Bocas del Toro comienza a reflejarse en cifras concretas que impactan tanto en el empleo como en la capacidad exportadora del país, así lo confirmó este martes el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, en conferencia de prensa, tras el Consejo de Gabinete

Moltó informó que la empresa Chiquita Panamá ha contratado hasta la fecha 5,065 personas, demostrando que la actividad productiva vuelve a tomar fuerza tras la crisis generada por la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines, iniciada en abril de 2025.

“Miles de trabajadores quedaron entonces sin empleo y la economía de la provincia, fuertemente dependiente de este rubro, sufrió un golpe significativo. Ante ese escenario, el Gobierno asumió la conducción del proceso de negociación con Chiquita Panamá, lo que permitió alcanzar un memorando de entendimiento firmado en Brasil el 11 de junio de 2025”, recordó el titular del MICI.

Ese acuerdo, según Moltó, abrió la puerta a la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro y hoy los resultados ya se perciben en el terreno laboral y productivo. Destacó que más de 5,000 panameños han regresado a sus empleos y que cerca de 5,000 hectáreas han vuelto a producción, con plantas empacadoras operando a doble turno.

“Este repunte también empieza a impactar positivamente las exportaciones, recordando que antes de la crisis el banano representaba un 17.5% del total exportado por Panamá, cifra que cayó al 7.5% al cierre de 2025. Con la recuperación en marcha, el país comienza a restablecer su capacidad exportadora y a recuperar su peso dentro de la canasta nacional”, sentenció Moltó.

El ministro subrayó que estos avances son fruto de la conducción del Ejecutivo en el proceso de negociación, lo que ha permitido devolver dinamismo a un sector clave para la economía nacional y para miles de familias en Bocas del Toro.

Contratos

En paralelo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, resaltó que el empleo es un tema que se atiende día a día en el gobierno y que los programas de inserción laboral han mostrado resultados alentadores.

Explicó que el plan Primer Empleo ya ha desarrollado tres fases: en la primera participaron 1,000 pasantes, de los cuales 624 fueron contratados; en la segunda se sumaron 2,703 jóvenes, con 1,423 contratados; y actualmente 467 jóvenes realizan pasantías en ejecución.

Para la ministra, estas cifras reflejan un alto porcentaje de contratación dentro del plan y muestran que la estrategia de vincular a los jóvenes con la experiencia laboral está dando frutos.

Muñoz adelantó que este miércoles se reunirán en la Cámara de Comercio para buscar empresas interesadas en la inserción laboral bajo la Ley de Pasantías, con el objetivo de abrir más oportunidades a los jóvenes.

Además, destacó que el primer trimestre de 2025 cerró con 67,144 contratos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 84,067, con un aumento cercano al 11% en contratos indefinidos, lo que fortalece la estabilidad del mercado laboral.

La ministra subrayó que los últimos seis meses han mostrado números positivos y que esto no se logra de manera aislada, sino con el apoyo del proyecto Más territorio, más empleos, que busca llevar la infraestructura del Estado y del ministerio a las comunidades para facilitar contrataciones locales.

En esa línea, mencionó la instalación de la bolsa de empleo del Mitradel, que ya cuenta con 1,500 empresas inscritas y una plataforma con inteligencia artificial que permite a los buscadores de empleo subir sus currículos y facilita la intermediación con los empleadores. “El objetivo es lograr una conexión real entre ambas partes y evitar las largas filas en las ferias de empleo”, dijo.

Muñoz también reconoció que aún existen retos, como el seguimiento de los buscadores de empleo, pues en enero se perdieron 426 oportunidades dentro de la bolsa por falta de continuidad. Sin embargo, destacó que provincias como Panamá Oeste reportaron 22,539 contratos más, la provincia de Panamá 65,844 y Darién, tradicionalmente con altos índices de desempleo, sumó 887 contratos adicionales.

“Las oportunidades se están generando, pero hay que buscarlas y trabajarlas”, afirmó, al tiempo que señaló que cuatro de cada diez contrataciones se concentran en comercio (36%), construcción (21%), actividades administrativas (10%), hoteles y restaurantes (7%), industria (6%) y otras actividades (19%).

Finalmente, la ministra enfatizó que el país tiene muchas oportunidades para los jóvenes, pero que es necesario reforzar las habilidades blandas para mejorar su inserción laboral.

Julio Moltó
Ministro del Mici
Este repunte también empieza a impactar positivamente las exportaciones, recordando que antes de la crisis el banano representaba un 17.5% del total exportado por Panamá, cifra que cayó al 7.5% al cierre de 2025”
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