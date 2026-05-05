Sector bananero se reactiva y programas laborales suman más de 84 mil contratos en 2026

La recuperación del sector bananero en la provincia de Bocas del Toro comienza a reflejarse en cifras concretas que impactan tanto en el empleo como en la capacidad exportadora del país, así lo confirmó este martes el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, en conferencia de prensa, tras el Consejo de Gabinete

Moltó informó que la empresa Chiquita Panamá ha contratado hasta la fecha 5,065 personas, demostrando que la actividad productiva vuelve a tomar fuerza tras la crisis generada por la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines, iniciada en abril de 2025.

“Miles de trabajadores quedaron entonces sin empleo y la economía de la provincia, fuertemente dependiente de este rubro, sufrió un golpe significativo. Ante ese escenario, el Gobierno asumió la conducción del proceso de negociación con Chiquita Panamá, lo que permitió alcanzar un memorando de entendimiento firmado en Brasil el 11 de junio de 2025”, recordó el titular del MICI.

Ese acuerdo, según Moltó, abrió la puerta a la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro y hoy los resultados ya se perciben en el terreno laboral y productivo. Destacó que más de 5,000 panameños han regresado a sus empleos y que cerca de 5,000 hectáreas han vuelto a producción, con plantas empacadoras operando a doble turno.

“Este repunte también empieza a impactar positivamente las exportaciones, recordando que antes de la crisis el banano representaba un 17.5% del total exportado por Panamá, cifra que cayó al 7.5% al cierre de 2025. Con la recuperación en marcha, el país comienza a restablecer su capacidad exportadora y a recuperar su peso dentro de la canasta nacional”, sentenció Moltó.

El ministro subrayó que estos avances son fruto de la conducción del Ejecutivo en el proceso de negociación, lo que ha permitido devolver dinamismo a un sector clave para la economía nacional y para miles de familias en Bocas del Toro.