Gobierno de Trump ratifica reconocimiento a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela

La administración del presidente Donald Trump ratificó oficialmente su reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

Así lo refleja en una carta fechada este 10 de marzo y firmada por el embajador Michael G. Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El documento destaca la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Estados Unidos bajo la presidencia de Rodríguez, en un contexto de acercamiento bilateral tras años de tensiones políticas.

En la misiva, enviada a autoridades judiciales estadounidenses, Washington señala que reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado con capacidad para actuar en nombre de Venezuela dentro de la jurisdicción estadounidense.

La carta también cita declaraciones recientes de Trump, quien afirmó: “Esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano [bajo Rodríguez]... De hecho, los hemos reconocido legalmente”.

Con este paso, la administración estadounidense otorga a Rodríguez la facultad legal de representar a Venezuela ante tribunales y organismos internacionales dentro del sistema judicial de Estados Unidos, lo que implica que su gobierno podrá designar abogados y actuar en litigios relacionados con activos o intereses del Estado.

Este reconocimiento se produce después de que ambos países acordaran restablecer relaciones diplomáticas y consulares, lo que marca un giro significativo en la política exterior entre Trump y Rodríguez, quien llegó al poder tras la captura de Nicolás Maduro este 3 de enero.