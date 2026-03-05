Donald Trump pronostica la caída del régimen cubano y confirma contactos con La Habana

El presidente de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a>, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, pronosticó este jueves 5 de marzo que el <b>régimen cubano 'va a caer'</b> y atribuyó esa posibilidad a las medidas adoptadas por su administración contra el liderazgo de la isla, en una breve conversación con el portal estadounidense <b>Politico</b>.En sus declaraciones, el mandatario republicano sostuvo que este escenario se debe a los efectos de la <b>emergencia nacional</b> que decretó respecto a la isla el pasado 29 de enero, mediante la cual declaró a <b><a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba</a></b> como una 'amenaza inusual y extraordinaria' para la seguridad nacional y la política exterior de <b>Estados Unidos</b>.'<b>Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, o cortamos todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente. Y ahora quieren llegar a un acuerdo</b>', manifestó.En este sentido, el presidente estadounidense aseguró que su administración mantiene contactos con las autoridades cubanas. '<b>Ellos necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba</b>', dijo.Acto seguido, afirmó que el corte del <b>suministro de petróleo venezolano a Cuba</b> está contribuyendo a mantener la máxima presión sobre <b>La Habana</b>.'Bueno, es por mi intervención, una intervención que está ocurriendo (...) Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. <b>Cortamos todo el petróleo, todo el dinero... todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente</b>', precisó.Por otro lado, Trump no ocultó su satisfacción con la gestión de la <b>líder interina de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a>, <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>. '<b>Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos [Venezuela] es magnífica</b>', expresó.