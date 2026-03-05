Donald Trump pronostica la caída del régimen cubano y confirma contactos con La Habana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó este jueves 5 de marzo que el régimen cubano “va a caer” y atribuyó esa posibilidad a las medidas adoptadas por su administración contra el liderazgo de la isla, en una breve conversación con el portal estadounidense Politico.

En sus declaraciones, el mandatario republicano sostuvo que este escenario se debe a los efectos de la emergencia nacional que decretó respecto a la isla el pasado 29 de enero, mediante la cual declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, o cortamos todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente. Y ahora quieren llegar a un acuerdo”, manifestó.

En este sentido, el presidente estadounidense aseguró que su administración mantiene contactos con las autoridades cubanas. “Ellos necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, dijo.

Acto seguido, afirmó que el corte del suministro de petróleo venezolano a Cuba está contribuyendo a mantener la máxima presión sobre La Habana.

“Bueno, es por mi intervención, una intervención que está ocurriendo (...) Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero... todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, precisó.

Por otro lado, Trump no ocultó su satisfacción con la gestión de la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos [Venezuela] es magnífica”, expresó.