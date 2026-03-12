‘¡Yo soy el presidente!’: así pasan los días de Nicolás Maduro en la temida cárcel de Nueva York

El exlíder del chavismo, Nicolás Maduro, vive lo que muchos medios internacionales describen como sus días más oscuros tras su captura y traslado a Estados Unidos.

El exmandatario permanece recluido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad ubicada en Nueva York conocida por sus duras condiciones y por albergar a algunos de los criminales más mediáticos del mundo.

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, Maduro permanece bajo un régimen de aislamiento casi total en una pequeña celda de aproximadamente seis metros cuadrados.

En ese espacio pasa la mayor parte del día, rodeado de paredes de concreto, una cama metálica, un lavabo y un inodoro.

Durante las noches, según versiones citadas en reportes periodísticos, los guardias y otros reclusos han escuchado gritos provenientes de su celda, donde repite frases como “¡Yo soy el presidente!” y “¡Díganle a mi país que he sido secuestrado!”.

La rutina dentro del centro de detención es extremadamente estricta. Bajo el régimen de confinamiento solitario que enfrenta, el exmandatario pasa hasta 23 horas al día encerrado en su celda.

Solo puede salir en contadas ocasiones bajo estricta vigilancia de agentes federales.

Según los reportes, esas salidas ocurren tres veces por semana y duran cerca de una hora, tiempo en el que puede caminar en un pequeño patio vigilado, ducharse o realizar llamadas supervisadas.

Cada traslado se realiza con grilletes en manos y pies y bajo custodia permanente.

El centro de detención donde se encuentra Maduro ha sido señalado durante años por organizaciones de derechos humanos y abogados como una de las prisiones más difíciles del sistema federal estadounidense.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn ha sido descrito por algunos exreclusos como un lugar extremadamente duro debido a sus estrictas medidas de seguridad, sus limitadas condiciones de contacto con el exterior y los largos periodos de aislamiento.

La prisión también es conocida por haber alojado a varias figuras de alto perfil que enfrentaron procesos judiciales en Estados Unidos.

Entre los detenidos más famosos que han pasado por sus celdas figuran el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, la socialité británica Ghislaine Maxwell, el cantante R. Kelly y el empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried, todos detenidos allí mientras enfrentaban procesos judiciales federales.

Ahora, en ese mismo complejo penitenciario, Maduro espera el avance del caso que se lleva en tribunales federales de Nueva York y que seguramente demorara muchos meses más.

La justicia estadounidense lo acusa de narcoterrorismo y de presuntos vínculos con redes internacionales de tráfico de drogas, cargos que podrían significar una condena de varias décadas si es declarado culpable.