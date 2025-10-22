Nicolas Sarkozy: ¿Qué se sabe sobre su primera noche en prisión?

En medio de esta situación, Sarkozy recibió <b>su primera visita el mismo día de su ingreso</b>: su esposa, la cantante <b>Carla Bruni</b>, quien acudió al locutorio tras haber hablado con él por teléfono la noche anterior. Según <b>BFMTV</b>, el exmandatario tiene derecho a <b>tres visitas semanales</b> y acceso ilimitado a sus abogados.El abogado <b>Christophe Ingrain</b> visitó a su cliente la mañana siguiente y confirmó que <b>ya se presentó una solicitud formal de libertad condicional</b>, la cual deberá ser evaluada por la Corte de Apelación de París en un plazo máximo de dos meses.'El aislamiento podría prolongarse entre tres semanas y un mes. La situación es extremadamente difícil', declaró Ingrain, que describió la primera noche del expresidente como 'aterradora'.Por su parte, el abogado <b>Jean-Michel Darrois</b> aseguró que su cliente mantiene la moral alta y que pasó su primera noche leyendo dos libros que llevó consigo: <i>El Conde de Montecristo</i> y <i>La vida de Jesucristo</i>. 'Sigue siendo el hombre que todos conocen: fuerte, combativo y con fe', dijo a los medios franceses.