Nicolas Sarkozy: ¿Qué se sabe sobre su primera noche en prisión?

El 21 de octubre de 2025 marcó un episodio inédito en la historia contemporánea de Francia: Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer expresidente francés en ingresar a prisión, cumpliendo una condena de cinco años por asociación ilícita y financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, vinculada al régimen del fallecido líder libio Muamar el Gadafi. Su ingreso a la cárcel de La Santé, en el centro de París, fue seguido por una amplia cobertura mediática. Según los reportes de BFMTV y Libération, el exjefe de Estado, de 70 años, se sometió al mismo protocolo penitenciario que cualquier otro interno, aunque bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes debido a su estatus político y a las amenazas recibidas dentro del penal.

Un protocolo sin privilegios

El exmandatario llegó a la prisión en horas de la mañana, escoltado por la policía judicial. Tras su llegada, cumplió con el procedimiento estándar de admisión: toma de huellas dactilares y fotografía, revisión de pertenencias, asignación de número de interno y creación de una tarjeta de identidad penitenciaria. Los objetos no permitidos quedaron depositados en una caja de seguridad, y posteriormente fue trasladado a su celda individual de unos 10 metros cuadrados, en la zona de aislamiento. La habitación, según describió el canal francés BFMTV, cuenta con una cama metálica, escritorio y estanterías fijadas al suelo, un pequeño refrigerador, ducha e inodoro sin tapa, además de una televisión y una ventana sellada. Sarkozy dispone también de un teléfono mural para llamadas a números previamente autorizados, sin límite de duración pero costeadas por él. El director del centro penitenciario, Sébastien Cauwel, confirmó que el expresidente puede salir al patio una o dos veces al día, bajo vigilancia permanente. También tiene acceso al gimnasio y la biblioteca del penal.

Un aislamiento total y bajo tensión

El régimen impuesto a Sarkozy prohíbe cualquier contacto con otros reclusos, incluso durante los paseos. Cada desplazamiento dentro de la cárcel se realiza acompañado por personal penitenciario. Pese a este aislamiento, la llegada del exmandatario no pasó desapercibida para el resto de la población carcelaria. Según videos difundidos en redes sociales, varios internos gritaron insultos y amenazas desde los pasillos y patios del penal. “¡Ey, Sarko, enséñanos la cabeza!”, gritaban algunos, mientras otros añadían frases más agresivas: “Devuelve los millones de dólares” y “Vamos a vengar a Gadafi”, se escucha en los registros audiovisuales compartidos por reclusos. Uno de los videos, obtenido por Libération, muestra incluso a un interno detallando la ubicación de la celda del expresidente y advirtiendo que “la va a pasar mal”. Ante el clima de hostilidad, el Ministerio del Interior desplegó un refuerzo de seguridad sin precedentes. Dos agentes del Servicio de Protección (SDLP) se instalaron en una celda contigua a la de Sarkozy, acompañándolo las 24 horas del día. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la decisión: “Es una medida excepcional, necesaria para garantizar su seguridad ante las amenazas recibidas.” Sin embargo, esta intervención fue cuestionada por sindicatos penitenciarios. Nicolas Peyrin, secretario general de la CGT Penitenciaria, criticó la implicación del Ministerio en el sistema carcelario, señalando que “no corresponde a su competencia dentro del régimen de detención”.

La primera visita de Carla Bruni

En medio de esta situación, Sarkozy recibió su primera visita el mismo día de su ingreso: su esposa, la cantante Carla Bruni, quien acudió al locutorio tras haber hablado con él por teléfono la noche anterior. Según BFMTV, el exmandatario tiene derecho a tres visitas semanales y acceso ilimitado a sus abogados. El abogado Christophe Ingrain visitó a su cliente la mañana siguiente y confirmó que ya se presentó una solicitud formal de libertad condicional, la cual deberá ser evaluada por la Corte de Apelación de París en un plazo máximo de dos meses. “El aislamiento podría prolongarse entre tres semanas y un mes. La situación es extremadamente difícil”, declaró Ingrain, que describió la primera noche del expresidente como “aterradora”. Por su parte, el abogado Jean-Michel Darrois aseguró que su cliente mantiene la moral alta y que pasó su primera noche leyendo dos libros que llevó consigo: El Conde de Montecristo y La vida de Jesucristo. “Sigue siendo el hombre que todos conocen: fuerte, combativo y con fe”, dijo a los medios franceses.

Un símbolo de caída y controversia política