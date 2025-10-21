Nicolas Sarkozy, primer expresidente francés en ingresar a prisión por corrupción

La cárcel de <b>La Santé</b>, una de las más seguras de Francia, fue recientemente remodelada y cuenta con <b>celdas individuales equipadas con baño y calefacción</b>. Sarkozy permanecerá bajo vigilancia permanente, escoltado por agentes que evitarán cualquier contacto con otros internos. Tendrá acceso a la biblioteca y al gimnasio.Aunque sus abogados confían en lograr su excarcelación en las próximas semanas, el caso marca un <b>hito en la historia judicial francesa</b>, donde nunca antes un expresidente había pasado por una celda.