Ley seca en todo Arraiján: conoce horarios, alcance y sanciones

La autoridad municipal explicó que el objetivo de esta restricción es <b>garantizar el orden público y reforzar la seguridad ciudadana</b> durante las fechas conmemorativas de noviembre, periodos en los que tradicionalmente se incrementan los controles y operativos preventivos en todo el distrito.El establece que <b>los infractores a la Ley Seca serán sancionados con multas que oscilan entre mil y cinco mil balboas</b>, aplicables a restaurantes, parrilladas, supermercados, minisúper, tiendas y cualquier establecimiento autorizado para la venta de bebidas alcohólicas.La Alcaldía instó a la ciudadanía y a los comercios a <b>cumplir con la normativa</b>, para asegurar el desarrollo pacífico de las actividades programadas y evitar sanciones económicas.