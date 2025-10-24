  1. Inicio
PANAMÁ

Ley seca en todo Arraiján: conoce horarios, alcance y sanciones

Municipio de Arraiján prohíbe la venta de bebidas alcohólicas el Día de los Difuntos.
  • 24/10/2025 11:33
Mediante el Decreto No. 7 de 2024, la Alcaldía de Arraiján anunció la prohibición de venta de bebidas alcohólicas este 2 de noviembre, en el marco de las festividades por el Día de los Difuntos.

La Alcaldía de Arraiján anunció a la ciudadanía la implementación de Ley seca en todo el distrito el próximo 2 de noviembre de 2025, en conmemoración al Día de los Difuntos.

Según el decreto, la medida regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo día, quedando prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en restaurantes, parrilladas, supermercados, minisúper, tiendas y cualquier otro establecimiento autorizado para su comercialización.

Prohibida la venta de alcohol en Arraiján el 2 de noviembre, advierte la Alcaldía

La autoridad municipal explicó que el objetivo de esta restricción es garantizar el orden público y reforzar la seguridad ciudadana durante las fechas conmemorativas de noviembre, periodos en los que tradicionalmente se incrementan los controles y operativos preventivos en todo el distrito.

El establece que los infractores a la Ley Seca serán sancionados con multas que oscilan entre mil y cinco mil balboas, aplicables a restaurantes, parrilladas, supermercados, minisúper, tiendas y cualquier establecimiento autorizado para la venta de bebidas alcohólicas.

La Alcaldía instó a la ciudadanía y a los comercios a cumplir con la normativa, para asegurar el desarrollo pacífico de las actividades programadas y evitar sanciones económicas.

