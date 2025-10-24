Ley seca en todo Arraiján: conoce horarios, alcance y sanciones

La Alcaldía de Arraiján anunció a la ciudadanía la implementación de Ley seca en todo el distrito el próximo 2 de noviembre de 2025, en conmemoración al Día de los Difuntos. Según el decreto, la medida regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo día, quedando prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en restaurantes, parrilladas, supermercados, minisúper, tiendas y cualquier otro establecimiento autorizado para su comercialización.

Prohibida la venta de alcohol en Arraiján el 2 de noviembre, advierte la Alcaldía