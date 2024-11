Restaurantes y bares ven ‘acertado’ el fin de la ley seca

La decisión de la Alcaldía de Panamá de no decretar ley seca para el Día de los Difuntos, el próximo 2 de noviembre, ha llenado de optimismo al sector de restaurantes, bares y discotecas para operar en un día que regularmente perdían el 20% de sus ventas.

La entidad comunicó que la medida se dio entendiendo la situación económica y el impacto de la economía circular en sectores clave como el turismo, el entretenimiento, los restaurantes y los bares.

La Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP) y la Asociación de Restaurantes, bares y discoteca de Panamá (Arbyd) coincidieron en que esta clase de restricciones en un país que está impulsando el turismo, en vez de ayudar, retrasan el impulso de la industria.

Rino Tamburelli, presidente de ARAP, catalogó de “bastante atinada” la decisión de la Alcaldía, ya que “lo más importante es demostrar que somos personas adultas que podemos respetar ese día como debe ser, pero sin el impedimento de bebidas alcohólicas”.

Abdiel Selis, presidente de Arbyd, por su parte, indicó que “esta nueva medida va a ayudar a la facturación drásticamente en comparación con años anteriores, además porque es un fin de semana largo”.

“Con esta flexibilidad el 2 de noviembre, definitivamente, es un cambio drástico para la industria”, destacó Selis.

Tamburelli, por su lado, señaló que incluso la iglesia nunca se ha opuesto a que los comercios vendan bebidas alcohólicas en el Día de los Difuntos. Mencionó que en otros países tampoco hay esa serie de restricciones.

“Nunca he escuchado a un obispo referirse al tema. Estamos de acuerdo en que no se deben hacer fiestas, pero también debemos entender que si queremos echar para adelante el país turísticamente, este tipo de medidas se deben eliminar”, sentenció.

Tanto Selis como Tamburelli coincidieron en que, incluso, el fin de la ley seca ayudará a reducir el contrabando o la venta ilegal de bebidas alcohólicas a precios altos, ya que con esta el panameño se preparaba para consumir el 2 de noviembre, por lo tanto, “la medida se basaba en un tabú inventado”.

“El 2 de noviembre no es que la gente deja de tomar, sino que compran de manera ilegal o se preparan un día antes para al final beber en su casa, pero para esta ocasión van poder salir a un restaurante o bar a consumir y poder disfrutar. Así que ya se abre o se crea una balanza”, dijo Selis.

La Alcaldía de Panamá mediante el Decreto Alcaldicio N.° 09 del 29 de octubre de 2024, no solo tomó la decisión de no decretar una ley seca para el próximo 2 de noviembre de 2024, sino que mantendrá la suspensión de actividades bailables y musicales que generen ruido, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., en estricto cumplimiento con las normativas, nacionales y municipales vigentes sobre la generación de ruido.

Esta medida busca respetar el entorno y la convivencia pacífica, sin afectar las operaciones económicas de sectores importantes para el desarrollo del distrito capital.

La Alcaldía instó a toda la población capitalina a comportarse con moderación, respeto, civismo y solidaridad, en honor al Día de los Difuntos.