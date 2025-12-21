  1. Inicio
Panamá iniciará el 2026 con un aumento del desempleo del 10%, confirma ministra de Trabajo

El desempleo en Panamá sitúa a las personas que no son economicamente activas.
Lourdes García Armuelles
  • 21/12/2025 11:02
Cifras del INEC sitúan el desempleo en Panamá en un 9.5%, un incremento significativo frente al 7.4% registrado a mediados de 2023

Para el 2026, Panamá iniciará el año con un 10% de desempleo, como consecuencia del cierre temporal de la empresa bananera, en Bocas del Toro, donde 7 mil personas quedaron sin trabajo, sumado a los daños colaterales del cese de la mina, que todavía se está sientiendo, confirmó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz.

Durante una entrevista a Debate Abierto, Muñoz aseguró que actualmente existen 206 mil personas que están buscando empleo y que esperan oportunidades con los proyectos que anunciará el presidente de la República el próximo año.

Explicó que en el caso de la bananera la responsabilidad fue de una persona, que tras organizar protestas contra la reforma del Seguro, no analizó las consecuencias para los más de 7 mil trabajadores.

”Habían actores que, por supuesto, tenían intereses particulares, por encima de los del país y de la gente. Lo he dicho públicamente, había intereses políticos porque veíamos en lugares banderas políticas repartiendo comida”, criticó.

Para la ministra de Trabajo, la mayor satisfacción es ver que hoy en día ya existen 3 mil personas que consiguieron trabajo en la bananera, que a febrero del 2025 serán 5 mil.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sitúan el desempleo en Panamá en un 9.5%, un incremento significativo frente al 7.4% registrado a mediados de 2023.

Esta cifra (que mide solo a quienes buscaron trabajo activamente en la última semana) subió del 5.8% al 7.8%.

Este es el dato más crítico, ya que se mantiene cerca del 50% (49.3% para ser exactos), lo que significa que casi la mitad de los trabajadores en Panamá no tienen seguridad social ni contratos formales.

La ministra de Trabajo reconoció la necesidad de generar empleos para crearle mayores oportunidad a los panameños.

