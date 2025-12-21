Panamá iniciará el 2026 con un aumento del desempleo del 10%, confirma ministra de Trabajo

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sitúan el desempleo en Panamá en un 9.5%, un incremento significativo frente al 7.4% registrado a mediados de 2023. Esta cifra (que mide solo a quienes buscaron trabajo activamente en la última semana) subió del 5.8% al 7.8%.Este es el dato más crítico, ya que se mantiene cerca del 50% (49.3% para ser exactos), lo que significa que casi la mitad de los trabajadores en Panamá no tienen seguridad social ni contratos formales.La ministra de Trabajo reconoció la necesidad de generar empleos para crearle mayores oportunidad a los panameños.