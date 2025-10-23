No habrá ley seca en Panamá durante el Día de los Difuntos

Por segundo año consecutivo, el Municipio de Panamá confirmó que no habrá ley seca el próximo 2 de noviembre, fecha en la que el país conmemora el Día de los Difuntos. La administración distrital decidió no prohibir la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada.

“No estamos decretando una ley seca. La venta de alcohol no es una forma de rendir tributo a un difunto, pero sí sentimos que hay que resguardar la visita de los familiares al cementerio”, explicó Isaac Brawerman, asesor legal del Municipio de Panamá, en entrevista con Telemetro Reporta.

Medio día de silencio

El asesor legal informó que se implementará el mismo decreto del año 2024 para establecer la suspensión de actividades bailables y musicales que generen ruido en la ciudad, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del 2 de noviembre de 2025.

El Municipio advirtió que las personas o establecimientos que incumplan con esta disposición serán sancionados con multas que van desde B/.100.00 hasta B/. 1,000.00, según la gravedad de la falta.

“Este alcalde tiene una visión de no intervenir o intervenir lo menos posible en la empresa privada, para activar la economía en el distrito capital”, añadió Brawerman.