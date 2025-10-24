IMA abrirá nuevas Tiendas del Pueblo: Mulino confirma próximas ubicaciones

El presidente José Raúl Mulino informó durante su conferencia de prensa semanal que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ampliará la red de Tiendas del Pueblo Permanentes en el país. La iniciativa busca reforzar el acceso de las familias a productos alimenticios a precios accesibles.

El mandatario detalló que las próximas inauguraciones se realizarán en los distritos de Atalaya, Cañazas, Monjarás (Calobre) y la vía hacia Pixbae, como parte del plan de expansión que impulsa el Gobierno Nacional.

Las nuevas instalaciones contarán con aire acondicionado y ofrecerán atención permanente de lunes a viernes, garantizando mayor comodidad y servicio para los consumidores que dependen de este programa social.