  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

IMA abrirá nuevas Tiendas del Pueblo: Mulino confirma próximas ubicaciones

Tienda del Pueblo del IMA en Frigo, San Antonio.
Tienda del Pueblo del IMA en Frigo, San Antonio. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/10/2025 10:51
Anuncian aperturas de nuevas Tiendas del Pueblo del IMA con mejor infraestructura y precios accesibles para los panameños.

El presidente José Raúl Mulino informó durante su conferencia de prensa semanal que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ampliará la red de Tiendas del Pueblo Permanentes en el país. La iniciativa busca reforzar el acceso de las familias a productos alimenticios a precios accesibles.

El mandatario detalló que las próximas inauguraciones se realizarán en los distritos de Atalaya, Cañazas, Monjarás (Calobre) y la vía hacia Pixbae, como parte del plan de expansión que impulsa el Gobierno Nacional.

Las nuevas instalaciones contarán con aire acondicionado y ofrecerán atención permanente de lunes a viernes, garantizando mayor comodidad y servicio para los consumidores que dependen de este programa social.

Mulino confirma precio de la canasta navideña del IMA por monto de B/.15.00

El mandatario informó que el IMA ofrecerá próximamente la famosa canasta navideña 2025 a un precio de B/.15.00.

Esta bolsa incluirá arroz, maíz, sal, guandú, piña, aceite, azúcar y jamón picnic, todos productos de producción nacional, lo que garantiza calidad y a la vez impulsa el trabajo de los productores panameños.

Mulino destacó que, para asegurar la disponibilidad del producto más esperado de la época, el Gobierno adquirió 60 mil jamones a empresas porcinas de la provincia de Veraguas, como parte del compromiso de fortalecer la industria local y la seguridad alimentaria en el país.

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo