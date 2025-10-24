IMA abrirá nuevas Tiendas del Pueblo: Mulino confirma próximas ubicaciones

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> informó durante su conferencia de prensa semanal que el <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> ampliará la red de <b>Tiendas del Pueblo Permanentes</b> en el país. La iniciativa busca reforzar el acceso de las familias a productos alimenticios a precios accesibles.El mandatario detalló que las próximas inauguraciones se realizarán en los distritos de <b>Atalaya</b>, <b>Cañazas</b>, <b>Monjarás</b> (Calobre) y <b>la vía hacia Pixbae</b>, como parte del plan de expansión que impulsa el Gobierno Nacional.Las nuevas instalaciones contarán con <b>aire acondicionado</b> y ofrecerán <b>atención permanente de lunes a viernes</b>, garantizando mayor comodidad y servicio para los consumidores que dependen de este programa social.