¿Qué lleva este año la bolsa de Navidad del IMA?

El presidente de la República José Raúl Mulino anunció este jueves 23 de octubre en su conferencia de prensa semanal en qué consistirá la <b>canasta navideña repartida todos los años por el Instituto de Mercado Agropecuario (IMA)</b>.Mulino dio a conocer que la canasta - que tendrá un <b>costo de $15</b> - tendrá los siguientes productos:- 5 libras de arroz blanco- Maíz- Sal- Guandú- Una lata de piña- Aceite - Azúcar- Un jamón tipo picnicEl presidente de la República aseguró que los <b>60,000 jamones que se repartirán este año a la ciudadanía dentro de la bolsa navideña, fueron adquiridos a dos compañías porcinas de Veraguas</b>, con el fin de fortalecer la producción nacional.