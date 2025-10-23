  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
FESTIVIDADES

¿Qué lleva este año la bolsa de Navidad del IMA?

Las bolsas navideñas se entregan para garantizar a la población una cena de nochebuena más económica.
Las bolsas navideñas se entregan para garantizar a la población una cena de nochebuena más económica. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 23/10/2025 09:46
La bolsa navideña tendrá un costo de $15 e incluirá diversos productos como jamón, sal, azúcar y guandú.

El presidente de la República José Raúl Mulino anunció este jueves 23 de octubre en su conferencia de prensa semanal en qué consistirá la canasta navideña repartida todos los años por el Instituto de Mercado Agropecuario (IMA).

Mulino dio a conocer que la canasta - que tendrá un costo de $15 - tendrá los siguientes productos:

- 5 libras de arroz blanco

- Maíz

- Sal

- Guandú

- Una lata de piña

- Aceite

- Azúcar

- Un jamón tipo picnic

El presidente de la República aseguró que los 60,000 jamones que se repartirán este año a la ciudadanía dentro de la bolsa navideña, fueron adquiridos a dos compañías porcinas de Veraguas, con el fin de fortalecer la producción nacional.

Lo Nuevo