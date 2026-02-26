  1. Inicio
Fondo de Ahorro de Panamá cierra septiembre de 2025 con $3,145 millones

Según los resultados la posición patrimonial del Fondo panameño consolida su función como vehículo soberano de inversión.
Por
Mileika Lasso
  • 26/02/2026 09:00
El Fondo de Ahorro de Panamá reporta activos por $3,145 millones y un rendimiento acumulado de 7.20% al tercer trimestre de 2025

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) cerró el tercer trimestre de 2025 con activos totales por $3,145.3 millones y un patrimonio preliminar de $3,041.7 millones, según su más reciente informe trimestral.

Durante los primeros nueve meses del año, el FAP registró una ganancia bruta acumulada de $117.8 millones, equivalente a un rendimiento bruto de 7.20 % desde enero hasta septiembre. Este resultado supera en 123 puntos básicos su índice de referencia compuesto, definido en las directrices de inversión.

Uno de los hitos más relevantes del período fue la incorporación de $1,390.9 millones en Bonos de la República de Panamá, producto del canje de los pagarés que el FAP mantenía desde junio de 2024.

La operación convierte las aportaciones del Estado, provenientes del Canal de Panamá entre 2020 y 2024, en instrumentos negociables en el mercado secundario. Con ello, el Fondo consolida activos con mayor liquidez y transparencia, y refuerza su papel como mecanismo de estabilidad fiscal y ahorro de largo plazo.

El informe destaca que esta conversión fortalece la posición patrimonial del Fondo y consolida su función como vehículo soberano de inversión, destinado a atender contingencias fiscales y mitigar el impacto de desastres naturales o desaceleraciones económicas.

Entorno financiero favorece resultados

El desempeño del tercer trimestre estuvo respaldado por un entorno internacional más favorable.

Entre los factores que influyeron figuran:

El recorte de 25 puntos básicos en la tasa de los fondos federales por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
La moderación de la inflación en ese país.
La reducción de tensiones geopolíticas vinculadas a la política arancelaria estadounidense.
Una menor presión en los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

Este escenario impulsó valoraciones positivas en los mercados financieros y permitió al portafolio del FAP registrar un retorno trimestral de 270 puntos básicos.

Composición del portafolio

El cierre de septiembre de 2025, la composición del Fondo se distribuye de la siguiente manera:

46% en bonos negociables de la República de Panamá.
26% en renta fija internacional.
13% en instrumentos de corta duración.
10% en acciones.
5% en inversiones alternativas.

Geográficamente, 46 % de las inversiones se concentra en Panamá y 46 % en Norteamérica, mientras que el resto se distribuye entre Europa, Asia, América Latina, Oceanía y África.

La estrategia prioriza economías desarrolladas, con el objetivo de preservar liquidez y mitigar riesgos en un contexto de transición hacia menores tasas de interés.

Con los resultados al tercer trimestre de 2025, el FAP consolida su posición como instrumento clave de estabilidad macroeconómica y respaldo fiscal para el país.

