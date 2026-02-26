Fondo de Ahorro de Panamá cierra septiembre de 2025 con $3,145 millones

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) cerró el tercer trimestre de 2025 con activos totales por $3,145.3 millones y un patrimonio preliminar de $3,041.7 millones, según su más reciente informe trimestral.

Durante los primeros nueve meses del año, el FAP registró una ganancia bruta acumulada de $117.8 millones, equivalente a un rendimiento bruto de 7.20 % desde enero hasta septiembre. Este resultado supera en 123 puntos básicos su índice de referencia compuesto, definido en las directrices de inversión.

Uno de los hitos más relevantes del período fue la incorporación de $1,390.9 millones en Bonos de la República de Panamá, producto del canje de los pagarés que el FAP mantenía desde junio de 2024.

La operación convierte las aportaciones del Estado, provenientes del Canal de Panamá entre 2020 y 2024, en instrumentos negociables en el mercado secundario. Con ello, el Fondo consolida activos con mayor liquidez y transparencia, y refuerza su papel como mecanismo de estabilidad fiscal y ahorro de largo plazo.

El informe destaca que esta conversión fortalece la posición patrimonial del Fondo y consolida su función como vehículo soberano de inversión, destinado a atender contingencias fiscales y mitigar el impacto de desastres naturales o desaceleraciones económicas.