Fondo de Ahorro de Panamá cierra septiembre de 2025 con $3,145 millones

El <b><a href="/tag/-/meta/fap-fondo-de-ahorros-de-panama">Fondo de Ahorro de Panamá (FAP)</a></b> cerró el tercer trimestre de 2025 con activos totales por <b>$3,145.3 millones </b>y un patrimonio preliminar de <b>$3,041.7 millones</b>, según su más reciente informe trimestral.Durante los primeros nueve meses del año, el FAP registró una ganancia bruta acumulada de <b>$117.8 millones</b>, equivalente a un rendimiento bruto de <b>7.20 %</b> desde enero hasta septiembre. Este resultado supera en <b>123 puntos básicos</b> su índice de referencia compuesto, definido en las directrices de inversión.Uno de los hitos más relevantes del período fue la incorporación de <b>$1,390.9 millones</b> en Bonos de la República de Panamá, producto del canje de los pagarés que el <b>FAP</b> mantenía desde junio de 2024.La operación convierte las aportaciones del Estado, provenientes del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> entre 2020 y 2024, en instrumentos negociables en el mercado secundario. Con ello, el Fondo consolida activos con mayor liquidez y transparencia, y refuerza su papel como mecanismo de estabilidad fiscal y ahorro de largo plazo.El informe destaca que esta conversión fortalece la posición patrimonial del Fondo y consolida su función como <b>vehículo soberano de inversión</b>, destinado a atender contingencias fiscales y mitigar el impacto de desastres naturales o desaceleraciones económicas.