Fondo de Ahorro de Panamá fortalece patrimonio con $1.272 millones en pagarés por bonos del Gobierno

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) iniciará el proceso de canje de los pagarés recibidos en junio de 2024 —correspondientes a aportes pendientes y acumulados de los años 2020–2023 por un total de $1.272.4 millones por Bonos del Estado panameño, plenamente negociables en los mercados de capitales.

La medida se da tras la autorización del Consejo de Gabinete mediante el Decreto No. 33 del 26 de agosto de 2025, que dictaba al Ministerio de Economía y Finanzas emitir cuatro pagarés a favor del FAP, incluido los intereses proyectados de $690.157.984.08.

Los pagarés recibidos en 2024 fueron registrados como aportes suscritos en el patrimonio del Fondo, pero, al ser instrumentos no negociables, no podían convertirse en liquidez inmediata, explicó el FAP.

“Con esta autorización y la ejecución del canje, el patrimonio fiduciario del FAP se fortalecerá de forma histórica, consolidando su función como instrumento de estabilidad frente a contingencias soberanas y como mecanismo de ahorro de largo plazo para las actuales y futuras generaciones de panameños”, destacó el fondo.

“Este canje representa un hito trascendental: Los Bonos podrán integrarse plenamente al patrimonio del Fondo, incrementándolo significativamente y consolidando la función de este como mecanismo de ahorro soberano.La operación contribuirá a la reducción de la deuda neta de la República de Panamá”, añadió.