Explosión en costa venezolana reaviva dudas sobre presión militar de Estados Unidos, según ‘NBC News’

Un relato de testigos en la costa noroeste de Venezuela sobre una explosión ocurrida este 18 de diciembre de 2025 generó interrogantes sobre su posible autoría y si el hecho estuviese vinculado con la creciente presión militar de Estados Unidos en la zona, destacó un reporte de NBC News.

El incidente se registró en la región de la Alta Guajira, una franja costera árida del noroeste venezolano que, según el medio estadounidense, se encuentra bajo fuerte influencia de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero con presencia tanto en Venezuela como en Colombia.

Dos miembros de la comunidad indígena Wayuu relataron a NBC News que presenciaron una explosión inexplicable que destruyó una choza, presuntamente utilizada como área de almacenamiento.

El estallido, ocurrido la tarde de este 18 de diciembre, fue descrito como de gran magnitud.

Sobre estos presuntos ataques de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) el presidente de Estados Unidos reveló el 26 de diciembre que ocurrieron en una zona costera de Venezuela este 24 de diciembre.

De acuerdo con Trump, se había destruido un gran almacén, en donde se procesa la pasta de la cocaína para luego enviarla, a través de miembros de las organizaciones terroristas Tren de Aragua y Los Soles, a Estados Unidos, usando rutas en el sur del Mar Caribe.

Trump ya había autorizado hace dos meses a agentes de la CIA a ejecutar operaciones terrestres dentro de Venezuela. No obstante, de acuerdo con reportes, la agencia habría expresado reservas sobre estas acciones, al considerar poco prudente revelar públicamente los operativos que se estaban llevando a cabo.

Ana, una de las testigos que pidió resguardar su identidad por temor a represalias, explicó que días antes había escuchado un ruido extraño en el área, que asumió podría corresponder a un dron.

Al momento de la explosión, se encontraba pescando con su familia.

“Nunca había visto algo así”, declaró a NBC News, al señalar que el impacto fue tan fuerte que ella y sus familiares quedaron con problemas auditivos durante varias horas. Añadió que el bote familiar y las redes de pesca resultaron destruidos.

“Somos gente humilde que pesca para sobrevivir. Necesitamos ayuda para recuperar lo que hemos perdido”, afirmó.

Otro testigo Wayuu corroboró el testimonio en una entrevista telefónica con el mismo medio.“No sé si fue un misil o un cohete. La verdad es que no sabemos qué fue, pero fue una gran explosión”, indicó.

De acuerdo con Ana, funcionarios del gobierno venezolano llegaron a la zona la mañana de este 19 de diciembre.

Los residentes solicitaron asistencia médica, especialmente por posibles daños auditivos, así como apoyo para reponer redes de pesca y hamacas destruidas.