Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios

Estados Unidos<b> está interceptando en estos momentos otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses.</b>El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba. <b>ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.</b><b>El ejército estadounidense 'está prestando apoyo' con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News. </b>Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.<b>El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.</b><b>Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.</b>'Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. <b>Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente</b>', declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.