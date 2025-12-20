  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo
CRISIS EN VENEZUELA

Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC. EFE
Por
Agencia EFE
  • 20/12/2025 13:55
La acción ocurre días después de que el Gobierno de Donald Trump incautara un buque y confiscara el crudo que transportaba

Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses.

El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

El ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News. Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Lo Nuevo