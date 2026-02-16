Muere Robert Duvall, el aclamado actor de ‘Apocalyse Now’ y ‘El padrino’, a los 95 años

Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche de esre domingo 15 de febrero a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes 16 de febrero su viuda, Luciana Duvall.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.