Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 16 de febrero

Niño de 8 años fallece por inmersión en balneario de Penonomé

Un menor de ocho años perdió la vida por inmersión en el balneario de Penonomé durante las celebraciones del Carnaval. El hecho ocurrió mientras los visitantes disfrutaban del domingo festivo en el sitio recreativo.

El niño fue trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció a su ingreso, según reportes oficiales. Este incidente ha generado preocupación entre autoridades y la comunidad por la seguridad en zonas acuáticas durante las festividades.

Accidente involucra a personal de SINAPROC en operativo de Carnaval

Durante un operativo de supervisión en Penonomé, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) sufrió un accidente.

Aunque los detalles sobre las causas aún están bajo investigación, el incidente ocurrió mientras los equipos brindaban apoyo preventivo y atención a la población en medio de las actividades del Carnaval. No se reportan fallecidos, pero se trasladó a los heridos para atención médica.

Mensaje diplomático por el Año Nuevo Chino ¿Qué dijo la embajadora?

Embajadora de China resalta lazos históricos con Panamá en el Año del CaballoLa embajadora de la República Popular China en Panamá emitió un mensaje fraternal con motivo del Año Nuevo Chino, que este 17 de febrero da inicio al Año del Caballo.

En su alocución destacó la importancia cultural de este símbolo tanto en China como en Panamá, y recordó que los primeros inmigrantes chinos llegaron al istmo hace 171 años para participar en la construcción del Ferrocarril de Panamá, una obra clave para la historia panameña.

La diplomática subrayó la relación amistosa y cooperativa que mantiene ambos países y deseó prosperidad y buena energía a los panameños en el nuevo ciclo lunar.

Omar Fernández apuesta por el pragmatismo político en foro regional

El senador dominicano Omar Fernández afirmó en Panamá que su visión política no se enmarca “ni en la derecha ni en la izquierda”, sino en avanzar con pragmatismo y soluciones concretas. Durante su participación en un foro regional, destacó la importancia de fortalecer la integración, la institucionalidad democrática y las relaciones estratégicas en América Latina.

Caída global de X, la red social de Elon Musk

Red social X sufre caída masiva en varias regiones hoy lunesLa plataforma social X (antes conocida como Twitter) experimentó una interrupción global de servicio este lunes 16 de febrero, afectando a miles de usuarios en diversas partes del mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, y otros países.

Informes de monitoreo de servicios como Downdetector mostraron un aumento abrupto de reportes de fallas, principalmente relacionadas con problemas para cargar el contenido del feed y acceder a la aplicación.

La caída se concentró en las primeras horas de la mañana y provocó inconvenientes tanto en la versión móvil como en la web, aunque el servicio comenzó a restablecerse posteriormente. Las causas del incidente no han sido comunicadas oficialmente por la compañía.