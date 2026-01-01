MTV cierra sus canales de videos musicales desde el 31 de diciembre

<b>MTV</b>, el canal que revolucionó la industria musical y marcó a generaciones enteras, cierra desde el 31 de diciembre muchas de sus últimas señales dedicadas a la transmisión continua de videos musicales en varios países. La medida simboliza el cierre definitivo de una tradición que convirtió a la televisión en la principal vitrina global para la música y sus artistas. Desde sus inicios, <b>MTV</b> transformó la forma de consumir música, fusionando imagen y sonido para crear íconos, tendencias y movimientos culturales que trascendieron fronteras. En América Latina, la cadena fue clave para proyectar talento regional: artistas panameños como El General, pionero del reggae en español, así como grandes figuras internacionales, encontraron en sus pantallas una plataforma decisiva para llegar al mundo.Aunque la marca<b> MTV </b>continuará activa con otros formatos y contenidos, el cierre de estos canales 24/7 de videoclips marca el final de una etapa histórica que definió la cultura pop y dejó una huella imborrable en la música global.