MTV cierra sus canales de videos musicales desde el 31 de diciembre

MTV, el canal que revolucionó la industria musical y marcó a generaciones enteras, cierra desde el 31 de diciembre muchas de sus últimas señales dedicadas a la transmisión continua de videos musicales en varios países. La medida simboliza el cierre definitivo de una tradición que convirtió a la televisión en la principal vitrina global para la música y sus artistas.

Desde sus inicios, MTV transformó la forma de consumir música, fusionando imagen y sonido para crear íconos, tendencias y movimientos culturales que trascendieron fronteras. En América Latina, la cadena fue clave para proyectar talento regional: artistas panameños como El General, pionero del reggae en español, así como grandes figuras internacionales, encontraron en sus pantallas una plataforma decisiva para llegar al mundo.

Aunque la marca MTV continuará activa con otros formatos y contenidos, el cierre de estos canales 24/7 de videoclips marca el final de una etapa histórica que definió la cultura pop y dejó una huella imborrable en la música global.