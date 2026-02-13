  1. Inicio
IFX refuerza la seguridad digital de las empresas con servicios de ciberseguridad de última generación

Con el aumento exponencial de los ataques cibernéticos a nivel global, desde ransomware hasta accesos no autorizados y brechas de datos, la protección de infraestructuras digitales se ha convertido en una prioridad estratégica.
Por
Redacción
  • 13/02/2026 13:09
La empresa, líder en soluciones tecnológicas integrales, anuncia el fortalecimiento de su portafolio de sus servicios de ciberseguridad, diseñados para proteger a las empresas de las amenazas más recientes

IFX, empresa líder en soluciones tecnológicas integrales, anuncia el fortalecimiento de su portafolio de servicios de ciberseguridad, diseñados para proteger a las empresas frente a las amenazas digitales más avanzadas y garantizar la continuidad operativa de sus negocios en un entorno cada vez más interconectado.

Con el aumento exponencial de los ataques cibernéticos a nivel global, desde ransomware hasta accesos no autorizados y brechas de datos, la protección de infraestructuras digitales se ha convertido en una prioridad estratégica para organizaciones de todos los sectores. En este contexto, IFX presenta una suite de soluciones robustas que permiten a las empresas mitigar riesgos, responder rápidamente a incidentes y fortalecer su resiliencia digital.

Principales servicios de ciberseguridad de IFX:

Monitoreo y detección de amenazas 24/7: Vigilancia continua de redes y sistemas con tecnologías avanzadas de análisis para identificar comportamientos anómalos y posibles intrusiones en tiempo real.

Pruebas de penetración (Pentesting): Evaluaciones controladas para detectar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas, con recomendaciones específicas de mitigación.

Gestión de vulnerabilidades: Escaneo periódico de activos tecnológicos para asegurar que estén actualizados y libres de fallos de seguridad conocidos.

Respuesta ante incidentes: Equipos especializados preparados para actuar rápidamente ante cualquier evento de seguridad, minimizando impactos y restaurando operaciones críticas.

Capacitaciones en ciberseguridad: Programas formativos para empleados y equipos de TI, fortaleciendo la cultura de seguridad dentro de la organización.

Servicios de cumplimiento y auditoría: Asesoría para cumplir con estándares internacionales y regulaciones locales de protección de datos.

La ciberseguridad ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Las organizaciones requieren aliados tecnológicos que no solo implementen herramientas, sino que comprendan su negocio y lo acompañen en la gestión integral de riesgos digitales”, afirmó Martín Henao, Country Manager de IFX Panamá.

Los servicios de ciberseguridad de IFX están orientados a medianas y grandes empresas que buscan implementar modelos de defensa proactivos, adaptativos y escalables. Con un enfoque híbrido que combina tecnología de punta, inteligencia de amenazas y experiencia humana, IFX se posiciona como un socio confiable para impulsar la transformación digital segura.

Martín Henao, country manager de IFX Panamá.
Martín Henao, country manager de IFX Panamá. Cedida
Sobre IFX

IFX es una empresa especializada en soluciones tecnológicas y servicios gestionados, comprometida con acelerar la innovación, la eficiencia y la seguridad digital de sus clientes. Su modelo de servicio integral cubre desde infraestructura y conectividad hasta ciberseguridad y transformación digital.

Para más información sobre los servicios de ciberseguridad de IFX , visita: www.ifxnetworks.com

