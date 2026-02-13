IFX refuerza la seguridad digital de las empresas con servicios de ciberseguridad de última generación

<b>Monitoreo y detección de amenazas 24/7:</b> Vigilancia continua de redes y sistemas con tecnologías avanzadas de análisis para identificar comportamientos anómalos y posibles intrusiones en tiempo real.<b>Pruebas de penetración (Pentesting):</b> Evaluaciones controladas para detectar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas, con recomendaciones específicas de mitigación.<b>Gestión de vulnerabilidades:</b> Escaneo periódico de activos tecnológicos para asegurar que estén actualizados y libres de fallos de seguridad conocidos.<b>Respuesta ante incidentes:</b> Equipos especializados preparados para actuar rápidamente ante cualquier evento de seguridad, minimizando impactos y restaurando operaciones críticas.<b>Capacitaciones en ciberseguridad:</b> Programas formativos para empleados y equipos de TI, fortaleciendo la cultura de seguridad dentro de la organización.<b>Servicios de cumplimiento y auditoría:</b> Asesoría para cumplir con estándares internacionales y regulaciones locales de protección de datos.'<b>La ciberseguridad ya no es una opción, es una necesidad estratégica.</b> Las organizaciones requieren aliados tecnológicos que no solo implementen herramientas, sino que comprendan su negocio y lo acompañen en la gestión integral de riesgos digitales', afirmó <i>Martín Henao</i>, <i>Country Manager </i>de IFX Panamá.Los servicios de ciberseguridad de IFX están orientados a medianas y grandes empresas que buscan implementar modelos de defensa proactivos, adaptativos y escalables. Con un enfoque híbrido que combina tecnología de punta, inteligencia de amenazas y experiencia humana, IFX se posiciona como un socio confiable para impulsar la transformación digital segura.