Refuerzan vigilancia en todo el país por Carnavales 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> informó que, con el propósito de reforzar las medidas de seguridad y prevención durante el carnaval, participó en el lanzamiento del despliegue operativo del Ministerio de Seguridad Pública.El director de Protección Civil, Osmith Gallardo, reiteró la importancia de que la ciudadanía mantenga medidas de autoprotección y respete las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos durante las festividades.