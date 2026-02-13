  1. Inicio
Refuerzan vigilancia en todo el país por Carnavales 2026

El Ministerio de Seguridad Pública despliega operativo nacional ‘Carnavales Seguro’.
Emiliana Tuñón
  • 13/02/2026 15:33
Autoridades ponen en marcha un plan integral de seguridad para garantizar orden durante los carnavales.

El Ministerio de Seguridad Pública ha puesto en marcha el operativo “Carnavales Seguro” como parte del Plan Firmeza, una estrategia integral que coordina a todos los estamentos de seguridad y autoridades del país.

Según la entidad, el plan busca garantizar el orden y la protección de los ciudadanos durante las festividades de carnavales, mediante una planificación anticipada, firme y coordinada, que permita prevenir incidentes y brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Protección Civil participa en operativo de seguridad por carnavales

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, con el propósito de reforzar las medidas de seguridad y prevención durante el carnaval, participó en el lanzamiento del despliegue operativo del Ministerio de Seguridad Pública.

El director de Protección Civil, Osmith Gallardo, reiteró la importancia de que la ciudadanía mantenga medidas de autoprotección y respete las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos durante las festividades.

Sinaproc se une al operativo de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública
