Refuerzan vigilancia en todo el país por Carnavales 2026

El Ministerio de Seguridad Pública ha puesto en marcha el operativo “Carnavales Seguro” como parte del Plan Firmeza, una estrategia integral que coordina a todos los estamentos de seguridad y autoridades del país.

Según la entidad, el plan busca garantizar el orden y la protección de los ciudadanos durante las festividades de carnavales, mediante una planificación anticipada, firme y coordinada, que permita prevenir incidentes y brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.