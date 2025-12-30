Sinaproc advierte límites de vigilancia y llama a la responsabilidad ciudadana

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, reiteró este martes 30 de diciembre el llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía como eje central del operativo “Guardianes 2026”, al advertir que las autoridades no pueden garantizar vigilancia absoluta en todos los puntos del país durante la temporada de verano.

“En cada esquina, en cada playa, no podemos colocar inspectores en todos los puertos ni tener una vigilancia total. Por eso es importante que nosotros mismos seamos responsables de nuestra seguridad”, afirmó Smith durante el lanzamiento del operativo.

Además, el funcionario alertó sobre un aviso de vigilancia por lluvias significativas en el norte del país, situación que ya ha generado incidentes, incluyendo un naufragio reciente, por lo que pidió especial atención a las recomendaciones de las autoridades marítimas, en particular en lo relacionado con la navegación.

Smith destacó que unidades del Servicio Nacional Aeronaval mantienen labores de vigilancia en las costas de Colón, Bocas del Toro y Veraguas, con el objetivo de prevenir emergencias y garantizar la seguridad en estas zonas durante la temporada alta.

En cuanto al alcance del operativo Guardianes 2026, el director de Sinaproc subrayó que no debe verse únicamente como un plan vinculado a playas o al período de fin de año, sino como una estrategia integral de prevención.

“Este es un operativo de tránsito, de seguridad física y de prevención de incendios de masa vegetal. No es una sola institución, es un sistema en el que todos trabajamos juntos”, explicó.

Smith resaltó como un avance significativo la participación coordinada de varias entidades en las labores de prevención en playas, entre ellas el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, una presencia interinstitucional que, según indicó, no se registraba en años anteriores.

Finalmente, recalcó que el Operativo Guardianes 2026 tiene un carácter cíclico y de largo plazo, ya que no se limita a las festividades de fin de año, sino que también contempla los Carnavales y la Semana Santa, períodos de alta movilización y riesgo.

“El mensaje es claro: la seguridad es una responsabilidad compartida. Estamos trabajando desde hoy, 30 de diciembre, no solo por el fin de año, sino por todas las temporadas que vienen”, concluyó.

En esta primera fase del operativo, el Sinaproc mantiene 516 funcionarios desplegadas en el terreno, distribuidas en 41 puntos de cobertura a nivel nacional, con énfasis en playas, ríos, balnearios y senderos turísticos.

La cobertura se extiende a Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá y Panamá Oeste, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad de la población durante la temporada de verano.

En la provincia de Chiriquí, el operativo se concentra en las playas de Las Lajas, Barqueta, Estero Rico y Las Mellizas.

En Bocas del Toro, el personal de Sinaproc se mantiene activo en el río Changuinola, sector El Silencio, así como en las playas Estrella, Punta Róbalo y Carenero.

En Veraguas, los puntos de cobertura incluyen las playas Torio, El Estero y Arrimadero.Mientras que en Herrera se vigilan el río Santa María, el río La Villa (toma de agua) y playa El Retén.

En la provincia de Los Santos, el operativo se desarrolla en las playas Uverito y La Angostura.En Coclé, la cobertura abarca el área de Santa Clara, y en Colón se mantiene presencia preventiva en La Angostura.