Georgia Tech Panamá y COEL medirán los costos logísticos para fortalecer la competitividad

El Georgia Tech Panama y el Consejo Empresarial Logístico (COEL) anunciaron el inicio del Estudio Nacional de Costos Logísticos, una iniciativa que busca cuantificar el desempeño del sistema logístico panameño y medir con mayor precisión el impacto de sus costos en la competitividad empresarial.

La puesta en marcha del estudio se da tras la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre ambas instituciones, con el objetivo de formalizar una colaboración estratégica basada en el análisis de datos del sector logístico y comercial del país. El acuerdo permitirá desarrollar herramientas, estudios y visualizaciones que aporten información técnica sobre transporte de mercancías, tiempos operativos, costos logísticos y eficiencia en los procesos.

Desde un enfoque económico, la iniciativa apunta a cerrar una brecha histórica: la falta de métricas consolidadas que permitan evaluar de manera integral cuánto cuestan realmente las operaciones logísticas en Panamá y dónde se concentran las ineficiencias. La medición sistemática de estos indicadores facilitará la identificación de sobrecostos, cuellos de botella y oportunidades de mejora.

El Estudio Nacional de Costos Logísticos analizará variables como tiempos de tránsito, costos de transporte terrestre y marítimo, almacenamiento, desempeño en terminales portuarias y niveles de digitalización. Además, incluirá componentes vinculados a sostenibilidad y eficiencia operativa, alineados con estándares internacionales.

La información será recopilada con la participación de los agremiados de COEL, mientras que Georgia Tech Panamá aportará su experiencia en ciencia de datos, modelación analítica y visualización de información. Esta sinergia permitirá construir una línea base confiable que sirva para comparar resultados en el tiempo y medir el impacto de políticas o inversiones en infraestructura.

Durante el acto de firma, el director general de Georgia Tech Panamá, Dr. Jorge Barnett Lawton, y el presidente de COEL, Lic. Ángel Sánchez, destacaron la importancia de fortalecer la toma de decisiones estratégicas mediante el uso de datos verificables. Subrayaron que contar con información precisa contribuirá tanto al sector privado como al diseño de políticas públicas más efectivas.

La reducción de costos logísticos tiene implicaciones directas sobre la economía. Una cadena de suministro más eficiente impacta en la estructura de precios, mejora los márgenes empresariales, fortalece la capacidad exportadora y eleva la competitividad país. En un entorno global cada vez más exigente, la disponibilidad de indicadores técnicos es clave para mantener la posición de Panamá como hub logístico regional.

La alianza también consolida resultados previos obtenidos por ambas instituciones, como el estudio sobre tiempos de atención a transportistas en terminales portuarias, que generó insumos para optimizar procesos operativos.

Con este nuevo estudio, Georgia Tech Panamá y COEL buscan transformar datos dispersos en inteligencia estratégica. El objetivo final es generar evidencia cuantitativa que permita diseñar políticas públicas más focalizadas, orientar inversiones empresariales y fortalecer la eficiencia del sistema logístico nacional, uno de los motores centrales de la economía panameña.