Contrabando de cigarrillos golpea al fisco: más de $14 millones incautados en 2025

El comercio ilícito de cigarrillos continúa erosionando las finanzas públicas y afectando la sostenibilidad del mercado formal en <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/georgia-tech-panama-y-coel-mediran-los-costos-logisticos-para-fortalecer-la-competitividad-CF19851267">Panamá</a>. En 2025, la <b>Autoridad Nacional de Aduanas</b> alcanzó el nivel más alto de incautaciones desde 2019, en un contexto donde el contrabando impacta directamente la recaudación fiscal y la inversión social.Durante el año, los operativos ejecutados por i<b>nspectores de Aduanas</b> permitieron incautar cigarrillos y productos derivados por un valor aduanal de <b>8 millones 512 mil 128 dólares</b>. A ello se suman decomisos adicionales, en coordinación con los estamentos de seguridad y el Ministerio Público, por <b>5 millones 856 mil 145 dólares</b> en mercancía de contrabando.En total, las acciones equivalen a <b>19,672,055 unidades de cigarrillos ilegales</b> retiradas del mercado, consolidando una ofensiva que supera los <b>14.3 millones de dólares en valor incautado</b>.<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/georgia-tech-panama-y-coel-mediran-los-costos-logisticos-para-fortalecer-la-competitividad-CF19851267">La Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá </a>advirtió que el comercio ilícito de cigarrillos genera <b>pérdidas fiscales superiores a 100 millones de dólares anuales</b>, afectando recursos destinados a salud, educación y programas sociales, además de propiciar competencia desleal y servir como fuente de financiamiento para redes criminales.<b>'El comercio ilícito no solo representa una pérdida económica para el Estado, también es una amenaza directa para la salud pública y la seguridad nacional.</b> Estos resultados históricos demuestran que Panamá está fortaleciendo su capacidad institucional para enfrentar al contrabando con acciones concretas y coordinadas', destacó Ramiro Esquivel, presidente de la Alianza.Asimismo, agregó:<b> 'La Alianza Contra el Comercio Ilícito</b> reconoce el compromiso del Gobierno Nacional y en particular de la Autoridad Nacional de Aduanas por este extraordinario trabajo, que protege al mercado formal y a los ciudadanos frente a redes criminales'.Como parte de esta estrategia, el Operativo 'Kaleesi', desarrollado en la Zona Libre de Colón, permitió el decomiso de <b>2.6 millones de cigarrillos ilegales (266 pacas)</b>, con un valor CIF estimado en <b>4 millones de dólares</b>, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) y otras autoridades.Las zonas Oriental y Norte de Colón concentraron más del <b>60% del valor total de las retenciones</b>, seguidas por las regiones Occidental, Central y Azuero, reflejando los principales focos de este delito económico que continúa representando un desafío estructural para la economía panameña.