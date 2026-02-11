Contrabando de cigarrillos golpea al fisco: más de $14 millones incautados en 2025

El comercio ilícito de cigarrillos continúa erosionando las finanzas públicas y afectando la sostenibilidad del mercado formal en Panamá. En 2025, la Autoridad Nacional de Aduanas alcanzó el nivel más alto de incautaciones desde 2019, en un contexto donde el contrabando impacta directamente la recaudación fiscal y la inversión social.

Durante el año, los operativos ejecutados por inspectores de Aduanas permitieron incautar cigarrillos y productos derivados por un valor aduanal de 8 millones 512 mil 128 dólares. A ello se suman decomisos adicionales, en coordinación con los estamentos de seguridad y el Ministerio Público, por 5 millones 856 mil 145 dólares en mercancía de contrabando.

En total, las acciones equivalen a 19,672,055 unidades de cigarrillos ilegales retiradas del mercado, consolidando una ofensiva que supera los 14.3 millones de dólares en valor incautado.

La Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá advirtió que el comercio ilícito de cigarrillos genera pérdidas fiscales superiores a 100 millones de dólares anuales, afectando recursos destinados a salud, educación y programas sociales, además de propiciar competencia desleal y servir como fuente de financiamiento para redes criminales.

“El comercio ilícito no solo representa una pérdida económica para el Estado, también es una amenaza directa para la salud pública y la seguridad nacional. Estos resultados históricos demuestran que Panamá está fortaleciendo su capacidad institucional para enfrentar al contrabando con acciones concretas y coordinadas”, destacó Ramiro Esquivel, presidente de la Alianza.

Asimismo, agregó: “La Alianza Contra el Comercio Ilícito reconoce el compromiso del Gobierno Nacional y en particular de la Autoridad Nacional de Aduanas por este extraordinario trabajo, que protege al mercado formal y a los ciudadanos frente a redes criminales”.

Como parte de esta estrategia, el Operativo “Kaleesi”, desarrollado en la Zona Libre de Colón, permitió el decomiso de 2.6 millones de cigarrillos ilegales (266 pacas), con un valor CIF estimado en 4 millones de dólares, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) y otras autoridades.

Las zonas Oriental y Norte de Colón concentraron más del 60% del valor total de las retenciones, seguidas por las regiones Occidental, Central y Azuero, reflejando los principales focos de este delito económico que continúa representando un desafío estructural para la economía panameña.