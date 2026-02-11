  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Pagos del Cepanim a jubilados: Ministro Chapman asegura fondos y fecha

El ministro Felipe Chapman, afirmó que el MEF garantiza fondos y mantiene fecha de pago de Cepanim.
El ministro Felipe Chapman, afirmó que el MEF garantiza fondos y mantiene fecha de pago de Cepanim. @Mef_Pma
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/02/2026 10:10
El MEF habilitó el registro para que los jubilados cobren los Cepanim pendientes, con desembolso previsto para junio de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene habilitado el procedimiento de registro para los jubilados que tienen pendiente el pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), informó el ministro Felipe Chapman.

El titular de Economía y Finanzas reiteró el llamado a los beneficiarios para que ingresen a la página web del MEF y completen el proceso de inscripción para recibir el desembolso previsto para junio de 2026.

“Lo que les recomiendo es que estén pendientes de la información que se publique en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde ya existe un procedimiento para que se registren. Este proceso está caminando bien”, expresó Chapman.

Al ser consultado sobre la disponibilidad de los fondos, el ministro aseguró que el Estado cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el pago del Cepanim y garantizó que se mantiene una administración prudente, responsable y disciplinada de las finanzas públicas.

“Pueden estar seguros de que los recursos van a estar ahí. La fecha se mantiene”, enfatizó.

MEF publica listado de beneficiarios que no han retirado su Cepadem

El MEF puso a disposición el listado de beneficiarios del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) que aún no han retirado su cheque.

Solo se realizará el pago a quienes aparezcan en el listado oficial. Para verificar tu estatus:

-Ingresa a www.mef.gob.pa

-En el menú de opciones selecciona la la sección de documentos

-Haz click en otro y luego coloca listado de cepadem

-Si tu adulto mayor está registrado, llama al 506-6100 para agendar tu cita.

Lo Nuevo