Pagos del Cepanim a jubilados: Ministro Chapman asegura fondos y fecha

El <b>MEF </b>puso a disposición el listado de beneficiarios del <b>Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem)</b> que aún no han retirado su cheque.Solo se realizará el pago a quienes aparezcan en el listado oficial. Para verificar tu estatus: -Ingresa a <u><i><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="http://www.mef.gob.pa" target="_blank">www.mef.gob.pa</a> </b></i></u>-En el menú de opciones selecciona la la sección de documentos -Haz click en otro y luego coloca listado de cepadem-Si tu adulto mayor está registrado, llama al 506-6100 para agendar tu cita.