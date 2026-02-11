Pagos del Cepanim a jubilados: Ministro Chapman asegura fondos y fecha

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene habilitado el procedimiento de registro para los jubilados que tienen pendiente el pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), informó el ministro Felipe Chapman.

El titular de Economía y Finanzas reiteró el llamado a los beneficiarios para que ingresen a la página web del MEF y completen el proceso de inscripción para recibir el desembolso previsto para junio de 2026.

“Lo que les recomiendo es que estén pendientes de la información que se publique en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde ya existe un procedimiento para que se registren. Este proceso está caminando bien”, expresó Chapman.

Al ser consultado sobre la disponibilidad de los fondos, el ministro aseguró que el Estado cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el pago del Cepanim y garantizó que se mantiene una administración prudente, responsable y disciplinada de las finanzas públicas.

“Pueden estar seguros de que los recursos van a estar ahí. La fecha se mantiene”, enfatizó.