Minsa aclara que no ordenó demolición de quioscos frente al Oncológico

Los quioscos frente al Instituto Oncológico Nacional estaban ubicados en la servidumbre. El Ministerio de Salud identificó deficiencias sanitarias y el Ministerio de Obras Públicas ordenó el desalojo y la demolición.
Los quioscos frente al Instituto Oncológico Nacional estaban ubicados en la servidumbre. El Ministerio de Salud identificó deficiencias sanitarias y el Ministerio de Obras Públicas ordenó el desalojo y la demolición.
Emiliana Tuñón
  • 11/02/2026 11:20
El Ministerio de Salud reitera que solo tiene autoridad para sancionar irregularidades sanitarias, no para demoler locales.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la comunidad que no ordenó la demolición de los quioscos ubicados en la servidumbre frente al Instituto Oncológico Nacional.

La Región Metropolitana de Salud, tras operativos sanitarios, detectó irregularidades en varios de estos negocios y ordenó su cierre temporal, sin llegar a autorizar su demolición. Actualmente, reposan en la regional ocho expedientes del 2025 que evidencian deficiencias que impiden que los locales obtengan la constancia sanitaria.

Mediante resolución, se estableció la suspensión temporal de actividades, notificada a los propietarios, quienes firmaron como constancia en los expedientes. La medida permanecerá vigente hasta que se subsanen las faltas y se cumplan las normativas sanitarias vigentes.

El Minsa reiteró que no tiene la autoridad legal para demoler ninguna estructura o local relacionado con temas sanitarios, y que su labor se limita a garantizar la salud pública.

