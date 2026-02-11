Minsa aclara que no ordenó demolición de quioscos frente al Oncológico

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> informó a la comunidad que no ordenó la demolición de los quioscos ubicados en la servidumbre frente al <b><a href="/tag/-/meta/ion-instituto-oncologico-nacional">Instituto Oncológico Nacional.</a></b>La Región Metropolitana de Salud, tras operativos sanitarios, detectó irregularidades en varios de estos negocios y ordenó su cierre temporal, sin llegar a autorizar su demolición. Actualmente, reposan en la regional <b>ocho expedientes del 2025</b> que evidencian deficiencias que impiden que los locales obtengan la constancia sanitaria.