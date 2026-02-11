Minsa aclara que no ordenó demolición de quioscos frente al Oncológico

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la comunidad que no ordenó la demolición de los quioscos ubicados en la servidumbre frente al Instituto Oncológico Nacional.

La Región Metropolitana de Salud, tras operativos sanitarios, detectó irregularidades en varios de estos negocios y ordenó su cierre temporal, sin llegar a autorizar su demolición. Actualmente, reposan en la regional ocho expedientes del 2025 que evidencian deficiencias que impiden que los locales obtengan la constancia sanitaria.