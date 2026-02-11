Canal de Panamá registra aumento de 3.8 % en tránsitos en enero de 2026

El tránsito de buques por el Canal de Panamá registró un incremento en enero de 2026, con 1,049 tránsitos oceánicos, lo que representa un crecimiento de 3.8 % frente a los 1,011 contabilizados en el mismo mes de 2025, según el último reporte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Los buques neopanamax concentraron el mayor dinamismo, al aumentar 6.3 %. En tanto, los buques de tamaño “súper” (entre 91 y menos de 107 pies de manga) crecieron 2.2 %, y las embarcaciones menores a 91 pies subieron 4.5 %, lo que refleja un desempeño positivo en los distintos segmentos del tránsito marítimo.

El informe mensual de operaciones correspondiente a enero de 2026 —cuarto reporte del año fiscal 2026 de la ACP, que se extiende de octubre a septiembre— detalla que el promedio diario de tránsitos oceánicos alcanzó 33.84 buques, por encima de los 32.6 registrados en enero del año anterior.

En cuanto a las llegadas promedio diarias, estas aumentaron a 34.2, en comparación con las 33.3 reportadas en 2025, lo que evidencia la sostenida demanda por el uso de la vía interoceánica.