Canal de Panamá registra aumento de 3.8 % en tránsitos en enero de 2026

El tránsito de buques por el Canal de Panamá registró un incremento en enero de 2026, con <b>1,049 tránsitos oceánicos</b>, lo que representa un crecimiento de 3.8 % frente a los 1,011 contabilizados en el mismo mes de 2025, según el último reporte de la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b>.Los buques neopanamax concentraron el mayor dinamismo, al aumentar <b>6.3 %</b>. En tanto, los buques de tamaño 'súper' (entre 91 y menos de 107 pies de manga) crecieron 2.2 %, y las embarcaciones menores a 91 pies subieron 4.5 %, lo que refleja un desempeño positivo en los distintos segmentos del tránsito marítimo.El informe mensual de operaciones correspondiente a enero de 2026 —cuarto reporte del año fiscal 2026 de la ACP, que se extiende de octubre a septiembre— detalla que el promedio diario de tránsitos oceánicos alcanzó <b>33.84 buques</b>, por encima de los 32.6 registrados en enero del año anterior.En cuanto a las<b> llegadas promedio diarias</b>, estas aumentaron a 34.2, en comparación con las 33.3 reportadas en 2025, lo que evidencia la sostenida demanda por el uso de la vía interoceánica.