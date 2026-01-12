El Canal registra 1,075 tránsitos en diciembre y mejora su desempeño frente a 2024

Uno de los indicadores más relevantes de la comparación interanual es la reducción del tiempo total que los buques permanecen en aguas del Canal. En diciembre de 2024, este promedio fue de <b>21.7 horas</b>, mientras que en diciembre de 2025 se redujo a <b>20.81 horas</b>, una mejora significativa en un sistema que opera cerca de su límite técnico. De igual forma, el <b>tiempo efectivo de tránsito</b> bajó de <b>11.2 horas a 10.3 horas</b>, reflejando una mayor fluidez en el cruce entre océanos.Esta mejora se produjo a pesar de que en 2025 el Canal enfrentó una <b>mayor presión de demanda</b>, particularmente en los segmentos de mayor tamaño. La utilización de cupos o <i><b>slots</b></i> de tránsito es un claro indicador de esta situación: mientras que en diciembre de 2024 el uso de <i><b>slots</b></i> se mantuvo por debajo del 85% en todos los segmentos, en diciembre de 2025 varios superaron ampliamente su capacidad base.En diciembre de 2025, el segmento <b>neopanamax</b> alcanzó una utilización equivalente al <b>121 % de su capacidad</b>, seguido por los buques regulares con <b>117 %</b> y los <b>supers</b> con <b>98.6 %</b>. La participación de los neopanamax en el total de tránsitos aumentó de <b>26.3 % en diciembre de 2024 a 28.0 % en diciembre de 2025</b>, consolidando una tendencia estratégica para el Canal: menos tránsitos, pero de mayor valor económico. En contraste, los buques del segmento <b>supers</b> (entre 91 y 107 pies de manga) redujeron su participación de <b>55.0% </b>a<b> 53.4%</b>, mientras que los buques más pequeños se mantuvieron estables en torno al <b>18.6 %</b>.