El Canal registra 1,075 tránsitos en diciembre y mejora su desempeño frente a 2024

El tránsito de buques por el Canal de Panamá en diciembre de 2025 reflejó un sistema optimizado, con menor tiempo de tránsito, mayor participación de buques neopanamax y una utilización de capacidad que supera el 100% en varios segmentos, evidencia de una demanda robusta por la vía interoceánica. Al tercer mes del año fiscal 2025-2026, el Canal registró 1,075 tránsitos oceánicos, lo que representa un incremento interanual de 1.51 %, un promedio diario cercano a 34.7 buques, ligeramente superior al observado en diciembre de 2024, cuando el promedio fue de 34.2 tránsitos diarios. Aunque el número de llegadas diarias descendió de 35.0 a 34.6 buques, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) logró mejorar el desempeño general del sistema, optimizando tiempos y recursos en un contexto aún marcado por restricciones hídricas y ajustes operativos. Uno de los indicadores más relevantes de la comparación interanual es la reducción del tiempo total que los buques permanecen en aguas del Canal. En diciembre de 2024, este promedio fue de 21.7 horas, mientras que en diciembre de 2025 se redujo a 20.81 horas, una mejora significativa en un sistema que opera cerca de su límite técnico. De igual forma, el tiempo efectivo de tránsito bajó de 11.2 horas a 10.3 horas, reflejando una mayor fluidez en el cruce entre océanos. Esta mejora se produjo a pesar de que en 2025 el Canal enfrentó una mayor presión de demanda, particularmente en los segmentos de mayor tamaño. La utilización de cupos o slots de tránsito es un claro indicador de esta situación: mientras que en diciembre de 2024 el uso de slots se mantuvo por debajo del 85 % en todos los segmentos, en diciembre de 2025 varios superaron ampliamente su capacidad base.

Menores tiempos y mayor eficiencia

Recursos humanos y activos: refuerzo gradual

Para sostener esta operación más exigente, la ACP reforzó gradualmente sus recursos humanos. En diciembre de 2025, el Canal contaba con 295 pilotos activos, frente a 289 en diciembre de 2024, además de un aumento en pilotos en entrenamiento, que pasaron de 6 a 10. Este dato es clave para la sostenibilidad futura de la operación, dado que los pilotos son un recurso crítico, especialmente para el manejo de buques neopanamax. En cuanto a activos, el número de remolcadores aumentó de 45 a 46, mientras que el parque de locomotoras se mantuvo estable en 100 unidades. Según el reporte en materia de mantenimiento, diciembre de 2025 mostró un enfoque más concentrado en las esclusas centenarias o panamax, con ventanas programadas que se extienden hasta abril de 2026.

Aportes al Estado y visión de largo plazo