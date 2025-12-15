Canal de Panamá registra más de 1,006 tránsitos en noviembre de 2025

El Canal de Panamá registró en noviembre de 2025 un leve aumento en el número de tránsitos de buques oceánicos, en comparación con el mismo mes del año anterior. De acuerdo con el informe mensual de operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), durante ese mes se contabilizaron 1,006 tránsitos, siete más que los 999 cruces registrados en noviembre de 2024, lo que representa un crecimiento interanual de 0.7%. El reporte también señala una ligera mejora en el promedio diario de tránsitos. En noviembre de 2025, el Canal registró 33.5 buques por día, frente a los 33.3 reportados un año antes. Esta evolución refleja una operación más fluida y predecible, apoyada en ajustes en la programación de los tránsitos y en el manejo de las esclusas panamax y neopanamax.

Distribución por tipo de buque

El análisis por segmentos revela cambios más marcados en la composición del tráfico, un elemento clave para evaluar el impacto económico del Canal. Buques menores de 91 pies de manga. En noviembre de 2024 se registraron 178 tránsitos, frente a 162 en 2025, lo que supone una disminución de 16 buques, equivalente a una caída de 9.0%. Su participación en el total bajó de 17.8% a 16.1%. Buques entre 91 y menos de 107 pies de manga (Supers). Este segmento pasó de 551 tránsitos en 2024 a 571 en 2025, un aumento de 20 cruces, equivalente a un crecimiento de 3.6%. Se consolidó como el grupo con mayor peso, al concentrar 56.8% del total de tránsitos en 2025, frente a 55.2% un año antes. Buques neopanamax (107 pies o más). Los neopanamax aumentaron ligeramente de 270 tránsitos en noviembre de 2024 a 273 en 2025, una variación positiva de 1.1%. Aunque el crecimiento fue moderado, este segmento mantuvo una participación cercana al 27% del total, reafirmando su relevancia estratégica para el comercio de alto volumen.

Tiempos de tránsito y permanencia en aguas del Canal

Uno de los cambios más significativos entre ambos períodos se observa en los indicadores de eficiencia operativa, especialmente en los tiempos asociados al cruce de la vía. El tiempo promedio de tránsito pasó de 10.8 horas en noviembre de 2024 a 9.7 horas en 2025, lo que representa una mejora de 1.1 horas, equivalente a una reducción cercana al 10%. En tanto, el tiempo promedio de permanencia en aguas del Canal se redujo de 21.1 horas a 18.4 horas, una disminución de 2.7 horas que refleja una mayor fluidez operativa y menor congestión durante el proceso de tránsito. Las mejoras se registraron pese a la ejecución de trabajos de mantenimiento programados. Más allá del volumen total, el comparativo entre ambos años evidencia una recomposición del tráfico marítimo, un factor clave para evaluar el impacto económico del Canal, por donde transita entre 5% y 6% del comercio marítimo mundial. En noviembre de 2025, los buques neopanamax totalizaron 273 tránsitos, tres más que en noviembre de 2024, cuando se registraron 270 cruces de este tipo. Estas naves utilizan las esclusas ampliadas, operativas desde junio de 2016. Aunque el incremento fue de apenas 1.1%, los neopanamax mantuvieron una participación cercana al 27% del total de tránsitos, consolidándose como un segmento fundamental para las rutas que conectan Asia con la costa este de Estados Unidos y con América Latina. El mayor crecimiento interanual se observó en las esclusas centenarias, empleadas por los buques de tamaño medio, con manga entre 91 y menos de 107 pies, que pasaron de 551 tránsitos en noviembre de 2024 a 571 en 2025, un aumento de 3.6%, concentrando más de la mitad de los cruces del mes. En contraste, los buques más pequeños registraron una disminución de 9%, al pasar de 178 a 162 tránsitos, lo que confirma una tendencia hacia naves de mayor capacidad.

Capacidad operativa: personal y equipos clave del Canal