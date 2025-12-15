Canal de Panamá registra más de 1,006 tránsitos en noviembre de 2025

El Panama Canal Statistical Summary no solo mide el tráfico de buques, sino que también ofrece una radiografía de la capacidad operativa de la vía, a través de indicadores como la disponibilidad de prácticos, personal en formación y equipos esenciales para la navegación, como remolcadores y locomotoras.En noviembre de 2025, el Canal contó con una fuerza activa de 290 prácticos, uno más que en noviembre de 2024. Pese a que la variación es mínima, refleja un nivel estable de personal especializado, clave para la seguridad de los tránsitos.Un cambio más relevante se observa en los prácticos en entrenamiento, que pasaron de seis en noviembre de 2024 a 16 en 2025, un aumento de más del 160%.En cuanto a equipos, el número de remolcadores se mantuvo en 46 unidades, mientras que las locomotoras permanecieron en 100, sin variaciones interanuales.En conjunto, el comparativo entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 muestra que el Canal de Panamá logró mantener un crecimiento moderado en volumen, acompañado de avances más claros en eficiencia operativa y planificación de su capital humano, reforzando su papel estratégico para el comercio marítimo internacional y su aporte a la economía panameña.