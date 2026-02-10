Panamá recibe espaldarazo clave del BID

En un balance exhaustivo sobre el desempeño de la región, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, elogió la gestión macroeconómica de Panamá, destacando la reducción del déficit fiscal y la mejora en su calificación de riesgo, durante su reunión de gobernadores, que realizó este martes en ciudad de Panamá.Según el alto ejecutivo, el país se encuentra en un punto de inflexión donde la estabilidad lograda debe evolucionar hacia un crecimiento sostenible de al menos el 4 % anual para los próximos años.