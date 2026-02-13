‘Cuídense y regresen con bien’: el mensaje de Mulino a los panameños por el inicio del Carnaval

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, envió un mensaje a los panameños con motivo del inicio de los <b>Carnavales 2026</b>, que arrancan este viernes 13 de febrero en distintos puntos del país.A través de sus redes sociales, el mandatario invitó a celebrar con entusiasmo, pero también con responsabilidad.<i><b>'Disfrutemos con orgullo de nuestras tradiciones!! Y que estos carnavales estén llenos de alegría, unión y mucha responsabilidad. Cuídense y regresen con bien para seguir haciendo grande a Panamá!!'</b></i>, escribió.