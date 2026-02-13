  1. Inicio
‘Cuídense y regresen con bien’: el mensaje de Mulino a los panameños por el inicio del Carnaval

El presidente José Raúl Mulino destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales, al tiempo que hizo un llamado a la prudencia.
Por
Laura Chang
  • 13/02/2026 13:04
El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió un mensaje a los panameños con motivo del inicio de los Carnavales 2026, que arrancan este viernes 13 de febrero en distintos puntos del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario invitó a celebrar con entusiasmo, pero también con responsabilidad.

“Disfrutemos con orgullo de nuestras tradiciones!! Y que estos carnavales estén llenos de alegría, unión y mucha responsabilidad. Cuídense y regresen con bien para seguir haciendo grande a Panamá!!”, escribió.

Mulino destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales, al tiempo que hizo un llamado a la prudencia durante las festividades, que movilizaran a miles de personas hacia el interior del país y distintos centros de celebración en la capital.

Los carnavales representan una de las festividades más importantes del calendario panameño, con actividades que incluyen desfiles, presentaciones artísticas y eventos masivos.

Las autoridades han reiterado medidas de seguridad y operativas de tránsito para garantizar que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos.

Con su mensaje, Mulino reforzó la invitación a disfrutar de la fiesta con alegría, unidad y, sobre todo, responsabilidad.

