Christiansen envía mensaje de Año Nuevo y apunta al Mundial 2026

Desde una hermosa isla, el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, envió un mensaje de feliz Año Nuevo 2026 a todos los panameños.Christiansen destacó su alegría y optimismo en un año histórico para el fútbol nacional, ya que Panamá disputará su segundo Mundial de la Copa FIFA.A través de un video, el estratega expresó un mensaje de esperanza y continuidad: 'Este año termina, pero el sueño continúa', palabras que rápidamente fueron recibidas con entusiasmo por la afición.