Christiansen envía mensaje de Año Nuevo y apunta al Mundial 2026

‘Este año termina, pero el sueño continúa’, dijo el seleccionador.
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/01/2026 16:06
Año nuevo, misma ilusión: el técnico de la selección panameña compartió un mensaje de esperanza rumbo al Mundial 2026.

Desde una hermosa isla, el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, envió un mensaje de feliz Año Nuevo 2026 a todos los panameños.

Christiansen destacó su alegría y optimismo en un año histórico para el fútbol nacional, ya que Panamá disputará su segundo Mundial de la Copa FIFA.

A través de un video, el estratega expresó un mensaje de esperanza y continuidad: “Este año termina, pero el sueño continúa”, palabras que rápidamente fueron recibidas con entusiasmo por la afición.

Además, Christiansen escribió que el 2026 llega con nuevos retos, nuevos sueños y la misma pasión que une al país, reafirmando su compromiso y el de la selección con la ilusión mundialista que vuelve a ilusionar a toda Panamá.

