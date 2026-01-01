Christiansen envía mensaje de Año Nuevo y apunta al Mundial 2026

Desde una hermosa isla, el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, envió un mensaje de feliz Año Nuevo 2026 a todos los panameños.

Christiansen destacó su alegría y optimismo en un año histórico para el fútbol nacional, ya que Panamá disputará su segundo Mundial de la Copa FIFA.

A través de un video, el estratega expresó un mensaje de esperanza y continuidad: “Este año termina, pero el sueño continúa”, palabras que rápidamente fueron recibidas con entusiasmo por la afición.