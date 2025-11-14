  1. Inicio
¡Mensaje alto y claro de Christiansen a la afición: “Vayan al Rommel y los que no puedan estén cerca”

La Selección de Panamá derrotó 2-3 a Guatemala y la dejó sin opciones de ir al Mundial 2026.
Fepafut
Emiliana Tuñón
  • 14/11/2025 11:46
La Selección panameña dio un paso firme hacia el Mundial 2026 al vencer a Guatemala, que quedó sin opciones de seguir compitiendo en las eliminatorias.

Tras la victoria de Panamá 3-2 sobre Guatemala la noche del jueves 13 de noviembre en el Estadio El Trébol, el director técnico de la Selección Nacional, Thomas Christiansen, envió un mensaje directo a la afición de cara al decisivo partido rumbo al Mundial. El entrenador pidió llenar el estadio Rommel Fernández y mantener el apoyo que el equipo ha recibido durante toda la eliminatoria.

“Vuelvan a apoyarnos, que vengan al Rommel. Los que no puedan entrar, que estén cerca, que empujen. Por nuestra parte vamos a darlo todo; sabemos lo que nos jugamos y ahora no hay marcha atrás. Es el último partido y tenemos que morir con las botas puestas”, expresó Christiansen.

El técnico reiteró su llamado a quienes no consigan acceso al estadio para que acompañen desde las afueras y mantengan el respaldo al equipo, insistiendo en que el duelo final será “todo o nada” para las aspiraciones mundialistas.

Expectativa del próximo partido de Panamá contra Surinam

Panamá se enfrentará a la selección de El Salvador el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, en lo que será la última oportunidad para que la Selección Nacional consiga su clasificación directa al Mundial 2026.

El panorama en el Grupo A está más ajustado que nunca. Panamá y Surinam comparten lideran con nueve puntos cada uno, diferenciados solo por la diferencia de goles, lo que convierte este choque en una verdadera final por el cupo mundialista.

