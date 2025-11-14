¡Mensaje alto y claro de Christiansen a la afición: “Vayan al Rommel y los que no puedan estén cerca”

Tras la victoria de Panamá 3-2 sobre Guatemala la noche del jueves 13 de noviembre en el Estadio El Trébol, el director técnico de la Selección Nacional, Thomas Christiansen, envió un mensaje directo a la afición de cara al decisivo partido rumbo al Mundial. El entrenador pidió llenar el estadio Rommel Fernández y mantener el apoyo que el equipo ha recibido durante toda la eliminatoria.

“Vuelvan a apoyarnos, que vengan al Rommel. Los que no puedan entrar, que estén cerca, que empujen. Por nuestra parte vamos a darlo todo; sabemos lo que nos jugamos y ahora no hay marcha atrás. Es el último partido y tenemos que morir con las botas puestas”, expresó Christiansen.

El técnico reiteró su llamado a quienes no consigan acceso al estadio para que acompañen desde las afueras y mantengan el respaldo al equipo, insistiendo en que el duelo final será “todo o nada” para las aspiraciones mundialistas.