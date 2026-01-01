FAP eleva su patrimonio a $1,602 millones al cierre de junio

El <b>FAP</b> fue creado mediante la <b>Ley 38 de 5 de junio de 2012</b> como un mecanismo de ahorro a largo plazo para el Estado y como una herramienta de estabilización financiera ante situaciones de emergencia o desaceleración económica, previa declaración del Consejo de Gabinete.Los estados financieros del Fondo son presentados en <b>dólares</b>, dado que el <b>balboa</b> <b>—moneda de curso legal en Panamá— </b>mantiene paridad y libre cambio con el dólar, el cual es considerado la moneda funcional del FAP para efectos contables.