FAP eleva su patrimonio a $1,602 millones al cierre de junio

El patrimonio del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) registró un crecimiento sostenido durante el primer semestre de 2025, al superar los $1,600 millones al cierre de junio, según sus estados financieros auditados, lo que refleja una mejora en la rentabilidad de sus inversiones y en su desempeño operativo.

De acuerdo con el informe, los activos netos del FAP alcanzaron los $1,602.1 millones al cierre del segundo trimestre, lo que representa un aumento de más de $50 millones frente a los $1,551.9 millones reportados al cierre de marzo.

Este crecimiento estuvo respaldado por un mejor desempeño de las inversiones, que permitió al Fondo alcanzar una rentabilidad bruta acumulada de 4.03 % al cierre del primer semestre, muy por encima del 0.80 % registrado en el primer trimestre del año pasado.

En materia operativa, el FAP reportó un excedente acumulado de ingresos sobre gastos por $60.0 millones al cierre de junio, una cifra que contrasta con los $9.86 millones registrados en el primer trimestre y que refleja una mayor eficiencia financiera durante el segundo trimestre.

Los ingresos por intereses y dividendos también contribuyeron al fortalecimiento del patrimonio. Al cierre del segundo trimestre, el Fondo generó $28.6 millones por estos conceptos, que se suman a los $13.9 millones obtenidos en el primer trimestre, consolidando un flujo positivo de rendimientos en el semestre.