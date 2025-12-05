FAP supera $3,100 millones en activos y consolida su mayor salto patrimonial desde 2020

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) cerró el tercer trimestre de 2025 con uno de sus resultados más sólidos desde su creación, al acumular activos por $3,145.3 millones y un patrimonio preliminar de $3,041.7 millones. El desempeño estuvo marcado por un hito estructural: la incorporación de $1,390.9 millones en Bonos de la República de Panamá producto del canje de los pagarés emitidos en 2024, una operación que reforzó la liquidez y capacidad de negociación del portafolio. La conversión de estos pagarés —originados por las aportaciones del Canal de Panamá entre 2020 y 2024— en instrumentos negociables constituye un cambio trascendental para el Fondo. La transacción elevó de forma sustancial el peso de activos soberanos líquidos dentro del portafolio, fortaleciendo al FAP como vehículo para enfrentar contingencias fiscales y como reserva de ahorro intergeneracional.

Rendimientos superan al benchmark con un acumulado de 7.20 %

Entre enero y septiembre de 2025, el FAP obtuvo una ganancia bruta acumulada de aproximadamente $117.8 millones, equivalente a un rendimiento de 7.20 %, superando en 123 puntos básicos a su índice de referencia. El retorno trimestral fue de 270 puntos básicos, impulsado por condiciones financieras globales más favorables.

Factores internacionales que dominaron el tercer trimestre de 2025

Un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales, que aceleró la transición hacia menores rendimientos.

Una reducción en tensiones arancelarias entre Estados Unidos y sus socios comerciales.

Una moderación de los conflictos geopolíticos en Ucrania y Medio Oriente, que alivió la volatilidad financiera global.

Estas condiciones favorecieron el repunte de los mercados de renta fija, acciones y activos de corta duración, segmentos donde el FAP mantiene posiciones diversificadas.

Portafolio reconfigurado y más defensivo ante el ciclo de tasas

Tras el canje de pagarés, la estructura del portafolio cerró el trimestre con la siguiente composición:

46 % en bonos de la República de Panamá,

26 % en renta fija internacional,

13 % en instrumentos de corta duración,

10 % en acciones globales,

5 % en inversiones alternativas.

La estrategia se mantuvo prudente ante un escenario global de transición monetaria, priorizando liquidez y mitigación de riesgos. Los activos alternativos siguieron aportando estabilidad y diversificación, mientras que la parte accionaria se benefició del impulso tecnológico global y las fuertes ganancias del S&P 500 y el Nasdaq. En los últimos tres años, el FAP acumula un retorno anualizado de 8.99 %, con una agregación de valor de 135 puntos básicos sobre su índice de referencia, reflejo de una filosofía de inversión disciplinada.

Canje soberano marca el desempeño del año

La principal operación del periodo —el canje de pagarés por bonos soberanos— no solo mejoró la calidad del portafolio, sino que fortaleció el patrimonio del FAP al dotarlo de instrumentos más líquidos y transparentes. Para la Junta Directiva, esta conversión es clave para la resiliencia financiera del Estado panameño en el mediano y largo plazo.

Las ganancias brutas del trimestre también reflejan la apreciación en los portafolios internacionales y las distribuciones provenientes de inversiones alternativas, las cuales aportan diversificación frente a la volatilidad en los mercados públicos.

Transición en el liderazgo del FAP