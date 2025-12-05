FAP supera $3,100 millones en activos y consolida su mayor salto patrimonial desde 2020

El <b><a href="/tag/-/meta/fap-fondo-de-ahorros-de-panama">Fondo de Ahorro de Panamá (FAP)</a></b> cerró el tercer trimestre de 2025 con uno de sus resultados más sólidos desde su creación, al acumular activos por <b>$3,145.3 millones</b> y un patrimonio preliminar de <b>$3,041.7 millones</b>. El desempeño estuvo marcado por un hito estructural: la incorporación de <b>$1,390.9 millones</b> en <b>Bonos de la República de Panamá</b> producto del canje de los pagarés emitidos en 2024, una operación que reforzó la liquidez y capacidad de negociación del portafolio.La conversión de estos pagarés —originados por las aportaciones del <b>Canal de Panamá</b> entre 2020 y 2024— en instrumentos negociables constituye un cambio trascendental para el Fondo. La transacción elevó de forma sustancial el peso de activos soberanos líquidos dentro del portafolio, fortaleciendo al FAP como vehículo para enfrentar contingencias fiscales y como reserva de ahorro intergeneracional.