Premio de la Paz de la FIFA: Donald Trump es galardonado durante el sorteo del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026.

Según la organización, el reconocimiento se otorgó por su “acción extraordinaria” en la búsqueda de la paz en regiones como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania. Trump recibió de manos de Gianni Infantino una medalla y un trofeo de oro en un escenario diseñado con manos sosteniendo el mundo.

Infantino elogió los esfuerzos del presidente estadounidense, señalando que había trabajado para lograr la paz.