Premio de la Paz de la FIFA: Donald Trump es galardonado durante el sorteo del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, recibió este viernes el recién creado <b>Premio de la Paz de la FIFA</b> durante el sorteo del <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a>.Según la organización, el reconocimiento se otorgó por su 'acción extraordinaria' en la búsqueda de la paz en regiones como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania. Trump recibió de manos de Gianni Infantino una medalla y un trofeo de oro en un escenario diseñado con manos sosteniendo el mundo.Infantino elogió los esfuerzos del presidente estadounidense, señalando que había trabajado para lograr la paz.