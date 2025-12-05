  1. Inicio
Premio de la Paz de la FIFA: Donald Trump es galardonado durante el sorteo del Mundial 2026

Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA.
Emiliana Tuñón
  • 05/12/2025 13:09
El presidente Donald Trump fue premiado en el sorteo del Mundial 2026 con el premio de la PAz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026.

Según la organización, el reconocimiento se otorgó por su “acción extraordinaria” en la búsqueda de la paz en regiones como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania. Trump recibió de manos de Gianni Infantino una medalla y un trofeo de oro en un escenario diseñado con manos sosteniendo el mundo.

Infantino elogió los esfuerzos del presidente estadounidense, señalando que había trabajado para lograr la paz.

Así reaccionó Donald Trump al recibir el Premio de la Paz de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “uno de los mayores honores de mi vida” el recibir el galardón durante la ceremonia celebrada en el Kennedy Center de Washington D.C., donde se realizará el sorteo del Mundial 2026 de fútbol, que también se jugará en México y Canadá.

Trump añadió: “El mundo es un lugar más seguro ahora y creo que Estados Unidos lo va a mantener así”, al recibir un voluminoso trofeo dorado y una medalla conmemorativa por su gestión de diversos conflictos internacionales.

