CSS anuncia cierre de la Policlínica en Chitré por mantenimiento preventivo

Las labores contemplan acciones de control de plagas y otras tareas orientadas a mantener las instalaciones en condiciones óptimas, tanto para la atención de los usuarios como para la seguridad del personal de salud. Estas intervenciones cuentan con el aval del Ministerio de Salud y se realizan en cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad.La CSS pidió comprensión a la comunidad por los inconvenientes que pueda generar esta medida, y reiteró que los trabajos son necesarios para garantizar un entorno seguro y adecuado para todos los pacientes.