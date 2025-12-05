  1. Inicio
PANAMÁ

CSS anuncia cierre de la Policlínica en Chitré por mantenimiento preventivo

Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego.
Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/12/2025 12:33
La Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego permanecerá cerrada este sábado por labores de mantenimiento, informó la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, no abrirá sus puertas este sábado 6 de diciembre debido a trabajos programados de mantenimiento preventivo y control sanitario.

Para garantizar la atención a los pacientes, la institución coordinó con el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la CSS, que asumirá temporalmente los servicios de Consulta Externa mientras se mantenga el cierre de la policlínica.

Las labores contemplan acciones de control de plagas y otras tareas orientadas a mantener las instalaciones en condiciones óptimas, tanto para la atención de los usuarios como para la seguridad del personal de salud. Estas intervenciones cuentan con el aval del Ministerio de Salud y se realizan en cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad.

La CSS pidió comprensión a la comunidad por los inconvenientes que pueda generar esta medida, y reiteró que los trabajos son necesarios para garantizar un entorno seguro y adecuado para todos los pacientes.

