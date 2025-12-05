CSS anuncia cierre de la Policlínica en Chitré por mantenimiento preventivo

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, no abrirá sus puertas este sábado 6 de diciembre debido a trabajos programados de mantenimiento preventivo y control sanitario.

Para garantizar la atención a los pacientes, la institución coordinó con el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la CSS, que asumirá temporalmente los servicios de Consulta Externa mientras se mantenga el cierre de la policlínica.