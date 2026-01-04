  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Así es el MDC de Brooklyn, prisión federal donde permanecerá Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/01/2026 07:00
Maduro y Flores permanecerán detenidos en una de las cárceles más duras de Estados Unidos hasta ser presentados ante un juez federal el lunes 5 de enero

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos, donde permanecerán detenidos hasta ser presentados ante un juez federal el próximo lunes 5 de enero.

El Metropolitan Detention Center, inaugurado en 1994, cuenta actualmente con capacidad para albergar hasta 1,600 internos y es conocido por sus duras condiciones de reclusión, lo que le ha valido el apodo de “el infierno”. En sus instalaciones se encuentran recluidos narcotraficantes, asesinos y criminales de alto perfil internacional.

Llegada de Nicolás Maduro al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.
Llegada de Nicolás Maduro al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. AFP
Criminales y celebridades que marcaron la historia del MDC de Brooklyn

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, ha sido escenario de la detención de algunas de las figuras más notorios del mundo. Entre los nombres que han pasado por sus celdas se encuentran Joaquín “El Chapo” Guzmán, histórico líder del cártel de Sinaloa, y actualmente alberga a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del mismo cártel; a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros; y al rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, involucrado en casos judiciales de gran repercusión mediática.

Ahora, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se suman a esta lista de internos de alto perfil mientras enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos. Su presencia subraya la notoriedad del MDC, un centro que concentra tanto a criminales peligrosos como a figuras mediáticas internacionales, y que se ha convertido en un epicentro de atención política y judicial a nivel global.

VIDEOS
Lo Nuevo