Así es el MDC de Brooklyn, prisión federal donde permanecerá Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos, donde permanecerán detenidos hasta ser presentados ante un juez federal el próximo lunes 5 de enero. El Metropolitan Detention Center, inaugurado en 1994, cuenta actualmente con capacidad para albergar hasta 1,600 internos y es conocido por sus duras condiciones de reclusión, lo que le ha valido el apodo de “el infierno”. En sus instalaciones se encuentran recluidos narcotraficantes, asesinos y criminales de alto perfil internacional.

Criminales y celebridades que marcaron la historia del MDC de Brooklyn