’El infierno en la Tierra’: Conoce la cárcel estadounidense que alberga a Maduro tras ser capturado en Venezuela

Horas después de su captura en <b>Caracas</b> por fuerzas militares estadounidenses —en una operación sin precedentes recientes en América Latina— <b>Nicolás Maduro</b> fue trasladado por vía aérea al buque <b>USS Iwo Jima</b>, luego a la Base Naval de <b>Guantánamo</b> y, finalmente, a <b>Nueva York</b>.A su llegada a la ciudad, esposado y escoltado por agentes antinarcóticos, <b>Maduro </b>apareció en uno de los primeros videos difundidos, vestido con chaqueta deportiva, gorro negro y sandalias con medias. 'Good night... Happy New Year', se le escucha decir mientras camina bajo custodia en la llamada Gran Manzana.Antes de ser recluido, el exgobernante pasó por instalaciones de la <b>Drug Enforcement Administration</b> y luego fue ingresado al <b>Metropolitan Detention Center</b> (MDC), donde permanecerá mientras enfrenta cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo. Su esposa, <b>Cilia Flores</b>, también quedó detenida en el mismo complejo.