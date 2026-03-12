Las 7 claves de Panamá y el mundo | jueves 12 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo de este jueves 12 de marzo está marcada por hechos de relevancia local e internacional, que abarcan desde la logística y la diplomacia hasta la política, la energía y la seguridad global.

-Tensiones en el sector logístico: La salida de la naviera estatal china Cosco Shipping del puerto de Puerto de Balboa ha encendido las alarmas en el sector logístico panameño, planteando un escenario complejo donde la eficiencia operativa se enfrenta a desafíos geopolíticos. Asimismo, se reporta que autoridades chinas habrían amenazado con detener buques con bandera panameña en puertos de China, generando preocupación en el ámbito marítimo y comercial.

-La ministra del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles, apeló a la autonomía administrativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia frente a cuestionamientos sobre el manejo de los albergues bajo su administración.

-Diplomacia internacional: Este jueves llega a Panamá el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, para desarrollar una agenda diplomática inédita en las relaciones bilaterales entre ambos países, lo que marca un hito en la política exterior panameña.

-Reformas legislativas en Panamá: La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 391, que reforma la Ley 22 de 29 de junio de 2005. La iniciativa busca fortalecer el derecho de réplica, regular la publicación de rectificaciones en medios de comunicación y establecer nuevas disposiciones relacionadas con sanciones por desacato.

-Energía y desarrollo sostenible: El Gobierno analiza un sistema para medir y cobrar el consumo de electricidad generado por paneles solares en comunidades remotas sin acceso a la red eléctrica. Hasta ahora, no se han detallado los mecanismos de cobro ni los usuarios a los que se aplicaría el sistema.

-Situación política en Venezuela: La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que su regreso a Venezuela se realizará de forma “armoniosa y coordinada con los aliados”, como parte de la estrategia política que impulsa para avanzar hacia una transición democrática en su país.

-Seguridad marítima y geopolítica: En Medio Oriente, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hizo un llamado a las fuerzas iraníes para mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.