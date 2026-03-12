El Canal de Panamá bate sus propias marcas: el tránsito crece un 3.4% este año

El <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> ha consolidado un desempeño operativo robusto durante los primeros cinco meses del año fiscal actual (octubre-febrero), acumulando un total de<b> 5,139 tránsitos oceánicos</b>. Este volumen no solo subraya la vitalidad de la vía, sino que representa un incremento del<b> 3.4 %</b> en comparación con los <b>4,969 tránsitos</b> registrados en el mismo periodo del año fiscal anterior.Cifras de la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá</a></b> indican que durante los primeros cinco meses del año fiscal (octubre 2025 – febrero 2026) una tendencia creciente que alcanzó su punto máximo en diciembre, para luego experimentar un ajuste a la baja durante el mes de febrero de 2026.El comportamiento por tipo de esclusa muestra una evolución positiva en ambos segmentos: