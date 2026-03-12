El Canal de Panamá bate sus propias marcas: el tránsito crece un 3.4% este año

Cifras de la Autoridad del Canal de Panamá indican que durante los primeros cinco meses del año fiscal (octubre 2025 – febrero 2026) una tendencia creciente que alcanzó su punto máximo en diciembre, para luego experimentar un ajuste a la baja durante el mes de febrero de 2026.

El Canal de Panamá ha consolidado un desempeño operativo robusto durante los primeros cinco meses del año fiscal actual (octubre-febrero), acumulando un total de 5,139 tránsitos oceánicos . Este volumen no solo subraya la vitalidad de la vía, sino que representa un incremento del 3.4 % en comparación con los 4,969 tránsitos registrados en el mismo periodo del año fiscal anterior.

Esclusas Neopanamax: Registraron 1,453 tránsitos en los primeros cinco meses, frente a los 1,351 del periodo anterior, lo que equivale a un crecimiento del 7.5 %.

Esclusas Panamax (Centenarias): Sumaron 3,686 tránsitos, mostrando una ligera variación al alza respecto a los 3,618 tránsitos del año previo (1.9 % de incremento).

Comparativo detallado por mes

El ciclo inició en octubre 2025 con una tendencia al alza sumamente marcada, registrando 1,028 tránsitos frente a los 975 del año anterior. Este incremento del 5.4 % representó el mayor crecimiento porcentual de todo el periodo analizado, impulsado principalmente por un repunte en el segmento neopanamax, que pasó de 270 a 306 buques, marcando el ritmo de lo que sería un primer trimestre de alta intensidad operativa.

Durante noviembre, el volumen de tráfico mostró una estabilización notable con 1,006 tránsitos, apenas un 0.7 % por encima de los 999 registrados en el mismo mes del ejercicio anterior. A pesar de este crecimiento marginal en cifras brutas, la eficiencia en las esclusas panamax se mantuvo constante, con 828 tránsitos, lo que permitió que la vía interoceánica conservara un flujo predecible y sin mayores contratiempos en los tiempos de espera.

El mes de diciembre se consolidó como el pico de actividad para el periodo actual, alcanzando los 1,075 tránsitos oceánicos. Al comparar esta cifra con los 1,059 tránsitos del diciembre anterior, se observa una variación positiva del 1.5 %. Este crecimiento estuvo respaldado por una demanda excepcional en las esclusas del Canal Ampliado, donde el uso de cupos de reserva alcanzó el 121.49 %, demostrando la preferencia de los buques de gran calado por la ruta panameña durante el cierre de año.

En enero, la brecha comparativa volvió a ensancharse a favor del año actual, con 1,049 tránsitos frente a los 1,011 del periodo previo, lo que equivale a un aumento del 3.7 %. Este mes destacó por una mejora significativa en los indicadores de servicio, logrando un tiempo promedio de tránsito de 10.1 horas, superando la agilidad operativa mostrada en el mismo mes del año fiscal anterior, cuando el flujo fue ligeramente más lento.

Finalmente, el mes de febrero de 2026 presentó un comportamiento de cierre de ciclo muy ajustado, con 981 tránsitos en el periodo actual contra 975 del año anterior (una variación del 0.6 %). Aunque fue el único mes del presente año fiscal en situarse por debajo de la barrera de los mil buques, su eficiencia diaria fue superior, promediando 35 tránsitos por día frente a los 34.8 del año pasado. Este dato confirma que, incluso en meses con menor volumen total, la capacidad de respuesta diaria de la vía se ha fortalecido año tras año.